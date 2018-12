PRB saiu por cima da carne seca

O PRB foi um dos partidos nanicos que integrava a FPA, que mais saiu fortalecido da última eleição, reelegendo a deputada Juliana Rodrigues (PRB), que sempre teve um forte trabalho social; e o vereador Manuel Marcos (PRB) a deputado federal, meta que poucos acreditavam que conseguiria. A eleição do Marcos ficou na conta das surpresas, porque derrubou deputados federais e outros nomes apontados como muito fortes. O segredo do PRB é que o partido funciona como uma família em harmonia e tem no militante Diego Rodrigues, um exímio articulador nos bastidores. Passou a ser importante ao futuro governo na ALEAC, por ter uma deputada, e na Câmara Federal por ter um parlamentar federal. O PRB fechou o seu ano político com o cacife alto. Na política, mais vale ter estratégias de que máquina pública.

COMO É QUE É?

Quer dizer que o PSDB não se sente contemplado em receber todo o sistema de segurança para indicar os seus dirigentes? E que isso foi um acordo particular entre o Gladson e o Rocha? É este o argumento que os tucanos usam para ficar com a secretaria de Agricultura? Pelo que bem entendi, o senador Sérgio Petecao (PSD), o mais votado, não indicará nem o vigia do Palácio Rio Branco? Vão brincando de brigar, que assim como o povo coloca e povo tira.

NÃO SERVIU DE EXEMPLO?

A briga entre o Ney Amorim e os irmãos Vianas, que implodiu o PT, não serviu de exemplo?

MARTELO BATIDO

Fonte não se revela nunca. Tenho informação segura de que o governador eleito Gladson Cameli não fará nenhum acordo para a permanência da “Companhia de Selva”, nem nos dois últimos meses que faltam do contrato. Inclusive, já deu esta determinação aos assessores.

CORREÇÃO FEITA

Não é o Paulo Ximenes que anda sendo o cicerone do futuro secretário Alysson Bestene. Mas aliados de campanha do deputado eleito José Bestene (PROGRESSISTA). Correção feita.

O PROBLEMA É A OPERACIONALIDADE

Para o vice-governador Major Rocha, que indicará o futuro secretário de Segurança, por delegação do governador eleito Gladson Cameli, a questão da Polícia Militar é de falta de recursos para melhor operacionalidade, já que, só foi prioridade no atual governo na teoria.

GARANTIA DE RECURSOS

Na tentativa que fará para que o Procurador João Pires volte atrás na negativa e aceite ser o futuro secretário de Segurança, o futuro vice Major Rocha lhe dará todas as garantias de que não faltarão recursos para desenvolver um projeto eficaz de combate à criminalidade.

PRIMEIRO ESCALÃO FECHADO

A previsão nas contas do futuro vice-governador Major Rocha é de que, com a indicação dos nomes que comporão o sistema de Segurança, é possível que toda a equipe do primeiro escalão seja anunciada ainda nesta semana. Os demais secretários já foram revelados.

INDICAÇÃO PESSOAL

Na conversa de ontem entre Gladson Cameli e Major Rocha ficou decidido que, a indicação do nome do novo diretor do DETRAN será da cota pessoal do governador eleito. E tudo está a indicar que o nome para a pasta deverá ser mesmo o de Anderson Lima, tio de Cameli.

NÃO DÁ PARA AVALIAR

Na gestão pública não dá para fazer uma avaliação séria se um nome indicado para ser um secretário de Estado dará ou não conta do recado, antes do governo começar. Muitas vezes os medalhões fracassam e de quem você pouco esperava, acaba sendo um destaque. Por isso, melhor aguardar os 100 dias.

DENTRO DO CONTEXTO

Nenhum governador governa sem uma base no parlamento. Nada mais natural que o Gladson Cameli chame deputados eleitos fora da sua coligação para integrar a sua base de apoio na Assembléia Legislativa. Precisará de votos extras para aprovar projetos de quorum especial.

NÃO TERIA COMO

Gladson Cameli tem apenas treze deputados eleitos por sua coligação. O suficiente para eleger o futuro presidente da ALEAC, mas não tem quorum para aprovar, por exemplo, um Projeto de Emenda Constitucional. Tem de ter uma base sólida de dezesseis deputados para ter folga.

FORA DE CRITÉRIOS POLÍTICOS

Foi uma declaração madura a do vice-governador eleito Major Rocha de que nas indicações para os cargos da Secretária de Segurança e para outros departamentos do sistema, não pode haver critério político, nas escolhas dos nomes. Exatamente isso é que a população espera.

FORA DA PRESSÃO

O presidente da União das Associações dos Moradores de Rio Branco, Oséias Silva, emitiu uma nota coerente em que se posiciona contra pressão de um grupo, para que não seja extinta a secretária municipal de Ação Comunitária, por ser uma atribuição da prefeita Socorro Neri.

FIM DO CABIDE DE EMPREGO

O órgão na verdade vinha funcionando como mero cabide de emprego na Prefeitura de Rio Branco. Presidente de uma associação tem de cobrar da prefeitura melhoria para seu bairro, e não ter cargo gracioso para funcionar como cabo-eleitoral. O Oséias Silva age corretamente.

COMPROMISSO COM A MORALIDADE

Os vereadores têm compromisso com a moralidade em aprovar o projeto de reforma administrava enviado pela prefeita Socorro Neri, por ser sério em todos os sentidos.

DIREITO DE OPINAR

Não vejo como nenhuma injunção o fato daqueles que militaram ativamente contra o PT e a favor da candidatura Gladson Cameli, se manifestem contra alguns nomes de adversários citados, como futuros ocupantes de cargos de confiança. Assim é o jogo da política.

EQUÍVOCO DO JV

A tática do senador Jorge Viana (PT) de entrar num período hibernação política é a mais acertada possível. Mas erra num quesito básico ao falar em FPA. Esta acabou na última eleição com a fragorosa derrota petista. Mantinha-se enquanto o PT dava cargos aos partidos.

OUTRA CONJUNTURA

De janeiro em diante, fora do governo estadual, fora do governo federal, sem deputado federal, sem senador, a conjuntura do PT será outra. Uma coisa é estar no poder e ter cargos para distribuir e montar uma aliança política, a outra é não ter um pau para dar no gato.

ESPAÇO GENEROSO

O PROGRESSISTA não pode reclamar de nada no futuro governo, porque pegou uma das maiores secretarias do Estado, com cargos em todos os municípios. O que se espera é que na prática a Saúde não seja vista apenas da ótica política, mas sim do bom atendimento ao povo.

CORONEL KINPARA

Não interessa quem o nomeou, o Comandante da PM, Coronel Kinpara, faz um bom trabalho.

DESESPERO TOMOU CONTA

Não são apenas os comissionados demitidos que estão atônitos se receberão ou não neste governo as indenizações. O desespero também tomou conta do secretariado, que vive a mesma incerteza. Só há uma prioridade: pagar dezembro e o décimo terceiro salário.

SITUAÇÃO SE REPETIRIA

Caso a prefeita Socorro Neri não partisse para diminuir o número de secretarias e cargos de confiança, no final da sua administração iria passar pela mesma situação de hoje no Estado.

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

A LRF está como uma espada na cabeça do atual governador, porque cheio de dívidas, pela legislação pode ser enquadrado em crime de responsabilidade se deixar contas a pagar para o futuro governo. E se inviabilizar, politicamente, se é que ainda pensa em ser candidato um dia.

ALGUÉM TEM DE TRABALHAR, JV!

O senador Jorge Viana (PT) se mostrou preocupado em suas últimas declarações na mídia, com o problema financeiro que enfrentarão os que nos últimos oito anos ocuparam cargos comissionados no governo, e perderão os empregos. Alguém tem de trabalhar um dia, né JV?

NOME QUE RESTOU

Mesmo derrotado nas urnas, Jorge Viana é o último nome de peso que ainda restou ao PT, após a mais fragorosa derrota do seu partido, no Acre, nesta última eleição estadual.

NOVAS REGRAS

Os partidos tratem de janeiro em diante de começarem a pensar na eleição de 2020, porque acabou a malandragem política de se fazer coligações proporcionais, que era um verdadeiro bazar de negociatas para os dirigentes políticos. Será cada um disputando com chapa própria.

MAIOR VISIBILIDADE

O deputado eleito Roberto Duarte (MDB) teve uma grande visibilidade na mídia, pelo bom trabalho na Câmara Municipal de Rio Branco, embalado por ser da oposição. Na ALEAC, a cobertura da mídia é mais forte, mais crítica, e desta feita mudará de baladeira à vidraça.

OUTRO CONTEXTO

E no mesmo contexto do deputado eleito Roberto Duarte (MDB), também estarão os deputados reeleitos Géhlen Diniz (PROGRESSISTA), Luiz Gonzaga (MDB) e a deputada eleita Antonia Sales (MDB), que sempre foram duros críticos do governo do PT. A pirâmide inverteu.

OUTRA QUE TERÁ DE PROVAR

A deputada Eliane Sinhasique (MDB), foi uma das que mais criticou, cobrou, achincalhou com o governo que se finda dia 31. Tinha a varinha de condão para todos os males. Fazer oposição sempre foi uma beleza, tranqüilo, vamos como se comportará à frente de uma secretaria.

ALAN RICK

Alan Rick é um dos nomes que começa a ser falado dentro da coligação que apoiou o governador eleito Gladson Cameli, para disputar a prefeitura da capital, na eleição de 2020.

A BOLHA EXPLODIU

“O governador foi alertado várias vezes pela sua assessoria econômica já em 2016 de que precisaria diminuir o tamanho do Estado e não ouviu. Empurrou com a barriga. A crise econômica nacional se agravou, caiu o FPE, e faltou dinheiro para manter uma máquina inchada de aliados. E a maioria apenas recebendo sem dar uma contrapartida ao Estado. Chegou a um ponto em que a bolha explodiu e não tem dinheiro para nada”. A observação, centrada, eu ouvi ontem de um importante membro do PT com trânsito na equipe econômica. E foi exatamente o que levou ao caos financeiro com que este governo se encerra. É do jardim da infância da economia de que não se pode gastar no serviço público mais do que arrecada.