Obstetrícia e Neonatalogia são temas de seminário da Uninorte nesta semana

Acadêmicos e profissionais da área de saúde participarão nesta semana do II Seminário “Apice on Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em Obstetrícia e Neonatalogia: avanços e desafios”, sediado no Centro Universitário Uninorte. O evento é gratuito e será realizado nos dias 5 e 6 de dezembro.

Esta é a segunda edição e contará com a participação de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas locais e de outros estados. A programação, que envolve palestras e outras atividades, será realizada no auditório do Bloco E da instituição, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

O seminário faz parte de um projeto do Ministério da Saúde (MS) em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e está sendo executado em todas as capitais do Brasil com o objetivo de fortalecer a Rede Cegonha (uma rede de ações e estratégias definidas pelo MS com o intuito de garantir o atendimento de qualidade, seguro e humanizado na área de saúde materno-infantil) e incentivar as boas práticas na saúde materno-infantil, aproximando as Instituições de Ensino e Pesquisa de Maternidades e Centro de Partos.

A participação no evento concederá aos seminaristas um certificado disponibilizado via internet pela UFMG, contabilizando horas extracurriculares. O limite de inscrições já foi esgotado.