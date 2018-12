Menor de idade é detido com arma e diz que mataria três pessoas de outra facção

O Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do Estado do Acre – CEJUR publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira,04, a segunda convocação dos candidatos aptos a realizarem as provas para estagiários da DPE.

A prova será realizada neste domingo (9 de dezembro), no período da manhã, na sede da Defensoria Pública do Estado do Acre.

LISTA DOS CANDIDATOS CONVOCADOS:

1. Andressa de Lima Ferreira

2. Ana Carla Neres da Silva

3. Aline de Lima Samosa

4. Ariane Albuquerque da Silva

5. André Augusto Siviero

6. Andrey Marinho de Gois

7. Alceu Aguido da Silva Júnior

8. Ana Carolina Cassiano Leão

9. Anna Biatriz de Melo Rodrigues

10. Amanda de Oliveira Ferraz

11. Alana Nascimento e Souza

12. Ana Teresa Oliveira de Souza

13. Anna Hillary Honorato Firmino

14. Aiana Corrêa da Silva

15. Alan Richard de Oliveira Melo

16. Agnaldo Dantas Neto

17. Aslan Dias de Menezes

18. Arruned Lourenco Borges

19. Ana Raquel Macedo Leitão

20. Bárbara Elizabeth de Oliveira Fontenele

21. Breno Cássio Santos Ribeiro

22. Carlos Alberto Elias da Silva Júnior

23. Claudio Roberto Pontes Diogenes Junior

24. Caroline Gois da Silva

25. Carlos Roberto Santiago Filho

26. Cesar Filho Alves Moura

27. Clécia Karen Fonseca da Silva

28. Diana Cristina Rodrigues do Nascimento

29. Dryelle Malta Diniz

30. Erik da Silva Souza

31. Érica Silva Gomes

32. Eduarda Figueiredo Machado

33. Elaine Cristina Vidal Lima

34. Gabriela da Silva Jovino

35. Gilmara Almeida Pinto

36. Gustavo Souza Massuqueto

37. Gabriel Silva Santiago

38. Hanna Maria da Silva Rodrigues

39. Hillory Leticia Soaldini Rodrigues

40. Igôr Castro Araújo

41. Isabella Tessinari Guerra

42. Ismael Davi Freitas Maia da Silveira

43. Ítalo da Silva Nascimento

44. Isaque de Souza Sampaio

45. Italo de Lima Rodrigues

46. Iana de Oliveira Beiruth

47. Isabel Cícera da Silva Benício

48. Iara Bomfim Corrêa

49. Jasmin Menezes de Sales

50. Jayro Williams João Silva

51. Jacson Costa Vieira

52. Janaina Flávia Lima Pimental

53. Jady Vasconcelos Anute

54. Jéssica dos Santos Alves

55. Jeucilane Ferreira Ribeiro

56. José Victor Mesquita de Castro

57. Joaz Dutra Gomes

58. Juliana Silva Paz

59. Kairo Bruno Gouveia Ferreira

60. Karoline Sampaio Ferreira

61. Larissa da Silva Sppezapria

62. Laura Silva Yarzon

63. Leonardo Cabanelas Gallo

64. Lethycia Vitória Gonçalves de Lima

65. Letícia Morgana Moreira Bezerra

66. Ludy-Mila Barbosa Rezende

67. Lucas Gonçalves da Silva

68. Lillian Vitória Albuquerque Alcântara

69. Lohana Ketlen dos Santos Moreira

70. Lucas D’avila Severo

71. Lucas Amorim de Freitas Zanforlin Barbosa

72. Larissa da Silva Sppezápria

73. Maria de Jesus dos Santos Silva

74. Mara Rubia Santos da Silva

75. Mariana Moraes de Lima

76. Marcos Irineide Farias de Araújo

77. Marianne Barbosa Lemos

78. Matheus de Oliveira Suzuki

79. Matheus Nascimento Villegas

80. Mirele Silva Araújo

81. Mateus Henrique Souza Sena

82. Naladuciane Pereira de Souza

83. Neusa Isabel de Souza Fortes

84. Nadir Auxiliadora de Lima Sales

85. Natasha Moraes Marreiro

86. Nycolle Amélia Lima da Pena

87. Pedro Paulo de Souza Rocha

88. Quezia de Souza Silva Pereira

89. Rafael Souza da Silva

90. Raiana Cristini Gadêlha Souza

91. Sabrina Campos de Oliveira

92. Sarah Helen Alencar da Silva

93. Sinhara Glaucia da Rocha Rangel

94. Taimara Monnerat Guimarães

95. Thalita Amorim Silva

96. Thais de Oliveira Lopes

97. Talita Thomaz de Oliveira

98. Taluana Tesser Palmeira

99. Tamiris de Lima Sobreira

100. Thais Silva Mesquita

101. Talita Cristina Melo Pereira

102. Thales Góes Martins

103. Vanessa Castro Sales

104. Vanessa Pinheiro Ávila do Nascimento

105. Vivian Cristina Silva de Araújo

106. Willian Felipe Ferreira Coelho

107. Yasmine Andressa Silveira Albuquerque

108. Zardakelle Julita Silva Amorim