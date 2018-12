Horóscopo do dia 4 de dezembro

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você pode querer escapar da sua rotina e fazer algo do qual vai se lembrar para sempre com muita alegria. Você tem um bom relacionamento, cuide-o, cultive-o esta noite. O tom planetário de hoje é de boas lembranças passadas juntos com outra pessoa e de saudades para aqueles que estão separados ou sozinhos. Dinheiro & Trabalho: Surgem inspirações que lhe permitirão obter a cooperação de outros colegas e supervisores para colocar em prática um plano em sua empresa que melhorará significativamente as condições gerais de trabalho. É dessa maneira, agindo desse jeito que você vai se destacando. Iniciativa acima de tudo. Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Durante esta tarde, seu amor lhe dará uma surpresa agradável que não era esperada. Não resista, aproveite ao máximo e sem inibições. Permita-se viver todas as emoções contidas. Será um dia muito favorável no que diz respeito ao amor e paixão. Dinheiro & Trabalho: Você está com um alto nível de energia e se você a aplicar de forma construtiva em seu trabalho vai conseguir resolver muitas questões pendentes e terminar o seu dia de trabalho antes do tempo com resultados satisfatórios Se você está desempregado, é conveniente ligar hoje para a última empresa onde deixou seu curriculum. Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Uma relação que parecia algo passageiro está se tornando algo mais profundo do que você pensava originalmente. Se seu coração está livre, viva a experiência e siga o caminho que indica seu coração. Não se preocupe, o relacionamento é sólido e está destinado a durar. Dinheiro & Trabalho: Você deve abrir o leque de suas pretensões. Quanto mais alto você colocar o limite, melhor. Mesmo para o seu negócio, será bom para você não ter medo de nada e se lançar à conquista de novos mercados. Um ciclo de muitas mudanças já começou e você se sentirá envolvido em um tipo de redemoinho de ideias. Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você reveste-se de coragem e energia para acabar com o que não combina com você e começar assim uma nova vida amorosa ou dar mais qualidade e intensidade ao que você desfruta agora. Aproveite a energia que o ajudará a elevar seu nível natural de empatia com essa pessoa que está ao seu lado. Dinheiro & Trabalho: Hoje você deve fazer progressos significativos, mas no final da tarde pode sentir-se desapontado se as coisas não vão no ritmo desejado. Não desanime e continue com o seu pique inicial. Finalmente, você alcançará seus propósitos. Pequenos confrontos no trabalho são previstos para certas questões onde é necessário debater pelas soluções. Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você ficará frente à uma situação embaraçosa, mas que será muito benéfica porque você recuperará a confiança e o amor daquela pessoa que lhe interessa tanto. Não perca essa oportunidade e fale de coração aberto tudo aquilo que já passou pela sua cabeça. Dinheiro & Trabalho: Em um evento comercial, você vai ter condições de socializar com pessoas de seu trabalho com as quais você quase nunca fala e descobre interesses comuns. Conhecendo-as melhor, aumenta o grau de amizade e compreensão entre todos e a sua posição em seu trabalho melhora consideravelmente à medida que contatos positivos são estabelecidos. Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Se você se sentir propenso a discutir com seu parceiro por algo que realmente não é importante, evite essas situações. Não se deixe levar por discussões sem sentido que estraguem a sua felicidade. A vida como um casal não é para brigar, mas para desfrutar e buscar soluções com diálogo de alto nível, respeito e compreensão. Dinheiro & Trabalho: Há dinheiro em jogo. Um membro de sua família que não fala com você há muito tempo estará tentando contatá-lo para propor um negócio ou falar sobre algo que será muito interessante e produtivo. O que está vindo será melhor do que você pensa. No seu trabalho atual, evite discutir com seus chefes ou colegas. Deixe a poeira assentar.

Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Começa um período muito favorável no amor e paixão. Aproxime-se da sua alma gêmea e sugira um passeio romântico. Neste dia, não se esconda em seus próprios medos. Crie coragem e abra seus sentimentos com ela, assim, você encontrará felicidade naquela pessoa que tira seu sono já há algum tempo. Dinheiro & Trabalho: Algo que você descobrir hoje indicará a maneira como você deve adiar uma meta de trabalho para evitar uma situação tensa durante a semana. Você está em um ciclo produtivo, mas também com inveja ao seu redor e você deve agir com proteção para evitar problemas, especialmente até o sexta-feira em que uma onda retrógrada terminará. Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se um amor te deixou, outro aparece, se você tem um relacionamento incipiente, ele se torna mais forte. Agora sua vida amorosa adquire um dinamismo diferente, cheio de grandes possibilidades porque a energia cósmica está a seu favor. A melhor coisa é que quem não combina com você está definitivamente longe de você. Dinheiro & Trabalho: Concentre-se bem em suas tarefas porque algumas interrupções podem surgir e causar complicações em seu dia de trabalho. Evite conversas em seu trabalho até que você tenha terminado suas atividades. Prepare-se, demonstre seu conhecimento e capacidade pois você terá que aproveitar essa nova oportunidade de trabalho que seus superiores lhe oferecerão. Nova função, novo salário e novos desafios.

Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Se você está solteira, hoje você será capaz de restabelecer uma relação sentimental que acabou há algum tempo. O que você esperou por muito tempo é seu e o tão esperado retorno daquela pessoa que você tanto ama, se torna realidade. Valeu acreditar e esperar pelo amor. Dinheiro & Trabalho: Se está à espera de um emprego ou se esteve recentemente desempregado, muito em breve terá boas notícias, mas não será o que pretende e sim muito

melhor. Por enquanto, não se distraia fazendo projetos mirabolantes, não desperdice energia se lamentando porque tudo retornará ao seu curso normal. Se algo deu errado, procure saídas criativas com o que você hoje tem em mãos.

Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se o amor bater à sua porta, preste mais atenção. Pare de inibir a intimidade e demonstre seu poder de sedução com essa pessoa que você conhece. Se você está comprometido e tem dúvidas, pense cuidadosamente sobre o que você quer e depois veja se é conveniente terminar esse relacionamento de muitos anos. Dinheiro & Trabalho: Compareça a um evento ou palestra, porque vai render dividendos e irá colocá-lo em contato com aqueles que buscam cooperação para começar seus negócios e você receberá dois convites para integrar uma dessas equipes. Sua habilidade e experiência serão seus trunfos neste caso, no entanto, você deve ser prudente e escolher a melhor proposta. Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você deve tomar uma decisão importante para sua vida emocional: ou terminar esse relacionamento, algo que você não gostaria, ou decidir a ir com essa pessoa, mas em ambos os casos, você deve ter certeza de que suas decisões brotam de seu coração. Guie-se por suas intuições, mas não ignore sua experiência e conhecimento da vida. Dinheiro & Trabalho: Você deve aplicar sua força de vontade e energia criativa para neutralizar a negatividade de certos colegas de trabalho que querem envolvê-lo em seus problemas pessoais. Permaneça firme e não se deixe manipular sentimentalmente pelos problemas deles. Oriente-os a que procurem no RH as alternativas de como resolver os problemas e que deixem você trabalhar em paz. Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Se você está solteiro ou solteira, você terá vários pretendentes, mas você deve escolher um deles porque não pode jogar com dois sentimentos ao mesmo tempo e durante esses dias você tende a ficar um pouco confuso. Dinheiro & Trabalho: Embora pareça que tudo vai por água abaixo, você deve continuar seus esforços e não dar nada por finalizado até receber respostas às suas sugestões e exigências justas em seu trabalho. Não se deixe guiar pelas aparências das pessoas no seu local de trabalho, pois agora há uma forte influência cósmica no seu signo e você pode cometer erros. Continue lendo o signo Escorpião

Simpatia do dia | Simpatia para afastar pessoas ruins

Ao longo de nossas vidas, encontramos todo tipo de pessoas. Algumas são encantadoras, outras são enigmáticas, apaixonantes, envolventes, mas há também as tóxicas. Pessoas que se aproximam de nós com a desculpa de saber como estamos, mas com o propósito de descobrir algum indício que mostre que estamos mal, para que tenha mais um assunto para divulgar aos quatro ventos. Gente que vive criando intrigas com os demais e tentando nos tornar cúmplice nesse comportamento perverso delas. Devido a isso e algumas outras atitudes nada saudáveis, é natural que queiramos que certas pessoas desapareçam de nossas vidas, sem a necessidade de causar-lhes sofrimento.

Saiba como fazer a Simpatia