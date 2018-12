Dólar sobe e fecha em R$ 3,85

Os médicos do Hospital do Juruá continuam em greve em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Eles reivindicam os pagamentos dos salários que estão atrasados desde o mês de outubro, quando receberam pela última vez. O Governo do Acre, por outro lado, diz que não reconhece o movimento.

Semanas atrás, os médicos também estavam de braços cruzados. Receberam o mês de setembro e voltaram ao serviço com o mesmo indicativo. Sem receber, retomaram o movimento. Naquele momento, tinha ainda os enfermeiros e administrativos no mesmo quadro financeiro.

O Governo do Acre afirmou, na semana passada, que havia um acordo para que todos recebessem no dia 03 de zembro, mas isso não ocorreu. O Hospital do Juruá é administrado por uma instituição católica há vários anos, e como não recebeu os valores, não tem recursos para pagar os salários dos trabalhadores.