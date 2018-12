Diplomação dos eleitos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre ocorre dia 19 no Olindão

Às 7h da manhã desta segunda-feira, a prefeitura de Rio Branco deu início à Operação Inverno 2018, lançada na última sexta-feira, 30, pela prefeita Socorro Neri. As três frentes de serviço atuam na Rua Farroupilha e no Recanto dos Buritis.

A operação envolve 60 pessoas da SEMSUR, SEMEIA, SEOP, EMURB e RBTRANS, e conta com o apoio do Corpo de Bombeiros e do 4º BIS. A ação é coordenada pela Defesa Civil Municipal, sob o comando do Cel. George Santos. Para a realização dos serviços são utilizados caminhões, carros-pipa, caçambas, retroescavadeiras e embarcações.

Na Rua Farroupilha o trabalho é de desobstrução dos dispositivos de drenagem, como os bueiros. No Recanto dos Buritis, as duas frentes se dividem na limpeza e desobstrução de um córrego e do Igarapé Almoço.

O titular da SEMSUR, Kellyton Carvalho explica que o serviço deve se estender pelos próximos dias. Em seguida as equipes vão atuar na limpeza do Igarapé Judia, nos bairros Belo Jardim e Recanto dos Buritis. “Só vamos sair de um bairro para outro quando o serviço estiver pronto para que os moradores não enfrentem mais problemas em dias de fortes chuvas”, explica o secretário.

O objetivo da Operação Inverno 2018 é minimizar os impactos do período chuvoso na infraestrutura urbana de Rio Branco. As ações incluem limpeza e desobstrução da rede de drenagem de águas pluviais da cidade, limpeza dos principais igarapés que cortam a cidade, com ênfase para os igarapés Batista, Amaro, Judia e Almoço. Nas escolas da região dos mananciais, haverá atividades de educação ambiental.

As prioridades são trechos da Avenida Getúlio Vargas com a Rua coronel José Galdino (na região da Lua Azul), Praça do Juventus, Rua Farroupilha, no bairro Alegria, Rua João XXIII no bairro Alegria, travessa Vilhena com Rua São Salvador, no bairro da Glória.

Educação Ambiental

Além da limpeza e desobstrução de córregos e igarapés, a Operação Inverno 2018, tem também o viés da Educação Ambiental, executada pela secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMEIA, que atua nas escolas e bairros, onde a prefeitura executa a limpeza.

Nesta segunda-feira, a equipe da SEMEIA começou uma série de atividades lúdicas com cunho ambiental na Escola Municipal Maria Izaliz Correia. Utilizando teatro, figuras e palestras, as equipes da SEMEIA trabalham com as 13 turmas de pré escola e seis de Ensino Fundamental, sempre com a mensagem de cuidados com os mananciais da localidade, como o Igarapé Almoço.

