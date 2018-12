Brasileia realiza semana de conscientização a violência

De 25 de novembro a 10 de dezembro, é realizada a Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, à atividade é executada em diversos países praticada simultaneamente pelos governos, sociedade civil, escolas, universidades, empresas, associações esportivas e indivíduos pelo fim à violência contra mulheres e meninas, ampliando os espaços de debate com a sociedade e propondo medidas de prevenção, combate à violência e empoderamento feminino.

A Prefeitura de Brasileia em parceria com a sociedade civil estará realizando no município uma vasta programação, que inicia no dia 3 e encerra dia 10 de dezembro, com os seguintes temas: Abordagem de Linguagem Corporal no Mercado de Trabalho; Mulheres no Poder; Breves Comentários Lei Maria da Penha, Violência contra Mulher da Zona Rural e Epidemia da Beleza Doentia.

A coordenadora do projeto em Brasileia, Carol Gask, destacou a importância do plano. “Temos que valorizar a mulher, principalmente as mulheres do interior, onde temos que abraçar todas elas e todas as causas. Nossa ideia principal é realizar o empoderamento dessas mulheres, dizendo que elas podem mais, motivando cada vez mais elas a se aceitarem, injetando coragem e liberdade nessas mulheres”, ressaltou Carol Gask, Advogada.

Durante toda a semana será realizada Roda de Conversa nas Escolas para abordagem do tema entre crianças e adolescentes, oficina de Customização com Sofia Brunetta, testemunho de mulheres que sofreram violência, palestra motivacional, mini curso de auto maquiagem com Thay Tavares, desfile a baixo aos padrões de beleza, Stand de Empresas proporcionando oportunidade de trabalho autônomo para as Mulheres e venda de comidas de pequenas empreendedoras locais.

Este slideshow necessita de JavaScript.