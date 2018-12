12ª Mostra Cinema e Direitos Humanos se inicia nesta quarta-feira (5) no Acre

Maria Meirelles

A programação da 12ª Mostra Cinema e Direitos Humanos se inicia nesta quarta-feira, 5, em Rio Branco, no Cine Teatro Recreio, a partir das 19 horas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em 2018 completa 70 anos, será o tema desta edição, promovida no Acre pela nona vez.

Com atividades totalmente gratuitas, a mostra é realizada nos meses de novembro e dezembro nas 26 capitais do país e no Distrito Federal. Em Rio Branco, o vai de 5 a 11 de dezembro. Na noite de abertura, serão exibidos os curtas-metragens Nós, de Thiago Simas e Lucas Storck, e Do Outro Lado, de Bob Yang e Frederico Evaristo.

Ao todo, serão exibidos 40 filmes, divididos em quatro mostras: Temática, Panorama, Mostrinha, dedicada ao público infanto-juvenil, e Homenagem, que celebra a carreira do ator e diretor Milton Gonçalves.

“Teremos filmes para todas as idades e de diferentes vertentes, dentro da temática de direitos humanos. Nada melhor que o cinema, a arte e a cultura para estimular o senso crítico social”, enfatiza a produtora local da Mostra Cinema e Direitos Humanos, jornalista Rose Farias.

A Mostra Cinema e Direitos Humanos é uma iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos (MDH), com realização do Instituto Cultura em Movimento (Icem), apoio local da Saci Filmes, governo do Estado, por meio da secretarias de Comunicação (Secom), de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e Defensoria Pública do Estado (DPE), da Prefeitura de Rio Branco, por intermédio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (Sedihpa).

Para mais informações, confira a programação em anexo ou acesse: http://www.agencia.ac.gov.br/