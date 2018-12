Sena Madureira registrou 55 casos de Aids, diz Secretaria de Saúde

A superintendente do Hospital das Clínicas (HC), Juliana Quinteiro, rebateu, na tarde desta quinta-feira, dia 29, a denúncia feita pela filha de uma paciente internada na unidade hospitalar. Flávia Leitão contou ao ac24horas que estava comprando medicamentos e materiais para que a mãe pudesse ser atendida no hospital.

Segundo Quinteiro, a denúncia é falsa e a paciente em questão está sento totalmente contemplada com a assistência necessária ao tratamento, incluindo todos os “materiais médico/hospitalares”, mediante solicitação. O hospital destaca, ainda, que a verificação foi feita pela equipe de Serviço Social.

“A Superintendência do HC esclarece que assim que tomou conhecimento da denúncia de falta de medicamentos, solicitou a visita à paciente do setor de Serviço Social da unidade, que constatou que a mesma está sendo contemplada com toda assistência necessária e os materiais médico/hospitalares requeridos”, diz a nota.

Flávia denunciou que faltam seringas, escalpe, agulhas e até o medicamento usado para controlar as dores dos pacientes com câncer: a morfina.Para não ver a mãe sofrendo, a mulher disse que comprou materiais básicos, incluindo esparadrapo, para que as medicações pudesses ser feitas na unidade hospitalar.

“Como podemos dar dignidade aos portadores de câncer dessa forma que estão sendo tratados pela saúde pública. Ainda são seres humanos, que precisam de respeito aos seus direitos como cidadãos e pacientes em vulnerabilidade, os quais não estão sendo tratados nem com as medicações necessárias e nem os materiais hospitalares necessários”, desabafa.

