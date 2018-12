Prefeitura de Feijó determina em decreto recadastramento de todos os freteiros

O Acre apresentou queda no número de homicídios no mês de novembro: as mortes violentas saíram de 49 para 19. A baixa emplaca 61,22% em relação ao ano anterior, no período de 1º a 30 de novembro. Os dados são da Análise Criminal do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp).

Ao longo do ano, até agora, o estado soma uma redução de 20,26% no número de homicídios em relação ao mesmo período do ano passado. A queda é de 459 para 366 mortes na comparação entre os 11 meses dos anos de 2017 com 2018, respectivamente.

Segundo o secretário de Segurança Pública e Polícia Civil, Carlos Flávio Portela, o resultado significativo na redução vem dos esforços conjuntos de todas as forças do Sisp. Portela é o terceiro secretário a comendar a pasta nos últimos quatro anos.

“Temos a Polícia Militar nas ruas, iniciamos a Operação Papai Noel, nossas forças investigativas e de Inteligência estão bastante atuantes. Temos um sistema bastante integrado, fortalecido e contando com o apoio do governador Tião Viana, ainda que todos mantenham suas autonomias preservadas”, destaca o secretário.