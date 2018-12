OAB/AC alerta comunidade sobre suspensão de prazos processuais; veja os prazos

Foi apresentada na manhã desta segunda-feira (03), a prisão de Deusdi da Silva Brilhante, mais conhecido como “Didi”, mediante mandado de prisão, na região central do município de Senador Guiomard, suspeito pelos crimes de furto de trator e gado e ainda receptação.

Didi teria furado um trator de uma propriedade rural no dia 8 de outubro deste ano. É investigado também por furto de gado e foi flagrado em Boca do Acre com um caminhão que usava para o transporte do gado já com uma carga de 200 kg de sal também oriundos de furto praticado naquela cidade.

“O Deusdi estava sendo investigado pelo furto de um trator avaliado em mais de 200 mil reais que recuperamos em Boca do Acre em outubro. Nós chegamos até ele no domingo e o flagramos com um caminhão que usava para o furto de gado, com uma carga de 200 kg de sal furtados no fim de semana naquele município. Nós ligamos para o fornecedor, chegamos ao proprietário que apresentou as notas fiscais e o registro de ocorrência de que o produto havia sido furtado”, disse Marcos Cabral.