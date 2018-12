Jovem se entrega à polícia após matar homem a faca com ajuda do irmão, em Assis Brasil

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) explicou que o júri de Martins vai ser marcado após o término do prazo para que a defesa apresente um recurso contra a pronúncia dele. Além disso, a Justiça também deve aguardar a apresentação de testemunhas de acusação e defesa que vão depor para poder definir a data.

Martins é acusado de matar Cleilson Oliveira Souza, de 29 anos, que foi encontrado morto com 10 disparos no dia 2 de dezembro de 2017. Ele foi preso no dia 6 de dezembro do ano passado quando se preparava para entrar no palco do Teatro Náuas e foi surpreendido pela polícia.