IPC-S tem queda de preços de 0,17%, diz FGV

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Ter uma pessoa especial que o espere em casa e que também o compreenda é um dos seus sonhos mais profundos. Imagina estar com essa pessoa criada à imagem e semelhança de todas as suas ilusões, mas o que você mais precisa é parar de sonhar e se adaptar à realidade. Não deixe o medo ou a fantasia serem seus piores inimigos agora.

Dinheiro & Trabalho: O dia de hoje começa muito bem para você, porque as estrelas sugerem uma novidade que será interessante e que parece ser decisiva para o seu sucesso. Os que nasceram no terceiro decanato poderão expressar hoje seus talentos e habilidades sem esforço, graças à influência positiva do céu. Terão grandes intuições econômicas.

Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: As loucuras por amor serão totalmente bem-vindas para um coração muito sério. Talvez hoje você tenha que encontrar mais de uma desculpa para não se deixar levar pelos elementos que vêm e vão, são tentações que o levam a cometer mil ações inesperadas. A grandeza dos relacionamentos inesperados é aquela necessidade de agradar a outra parte.

Dinheiro & Trabalho: No campo do trabalho, a estabilidade reina em sua vida, você goza de estabilidade econômica e isso faz com que se sinta seguro neste aspecto, não vai ter muitas novidades hoje o que permitirá que cuide de outros assuntos.

Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Sua vida como casal está vivendo um bom momento e você será capaz de prolongá-lo, estará mais próximo do seu parceiro e o apoiará em tudo o que ele precisa. Tente melhorar um pouco mais o caráter com algumas pessoas próximas a você, às vezes é um pouco irritado e temperamental e elas não merecem isso, essas atitudes vão distanciá-lo delas.

Dinheiro & Trabalho: Hoje você deve ter reflexos rápidos para entender instantaneamente as ocasiões que aparecem rapidamente, caso contrário, perderá as chances sonhadas. Para aqueles que trabalham em um relacionamento de dependência, hoje será um dia que marcará um passo em direção ao progresso profissional ou à afirmação pessoal.

Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O lado físico faz você reagir, para você será complicado ter outra coisa com alguém que não tenha entrado pela vista. Embora seja um mestre das emoções, o que tem à sua frente também é importante. Ser capaz de tocar um corpo que o motive ou até mesmo torná-lo seu com um único olhar de desejo é uma força que pode ser esmagadora. Lembre-se que o amor gera amor.

Dinheiro & Trabalho: Preste atenção às situações que não o convencem completamente. O céu pode atrapalhar seus negócios. Tenha cuidado! Uma despesa imprevista irá sobrecarregar o equilíbrio daqueles que trabalham meio período e os colocará de péssimo humor no trabalho. Não misturem as coisas, evitem ficar com raiva dos colegas.

Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Confiança entre duas pessoas é um elemento indispensável se você realmente quer que o relacionamento funcione. Certamente terá que concordar com certas pessoas, esquecendo o que você sempre pregou, a liberdade de movimento é a chave em um relacionamento, mas também é seguro dizer que não importa quão longe a outra pessoa esteja, ele sempre estará perto.

Dinheiro & Trabalho: Vai começar um período muito positivo para você no campo econômico e trabalhista, terá a opção de aumento nos ganhos e melhorar de posição no trabalho devido ao esforço e à dedicação, sendo reconhecido pelos superiores.

Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O amor é um ato de convencimento, especialistas dizem que o físico é importante, mas em certos momentos uma mente organizada é a chave para o sucesso mais absoluto. Você fará um ato de fé quase sem precedentes, enfrentará uma luta contra tudo e o fará de maneira totalmente natural. Pode não ser a pessoa perfeita, mas vai fazer você extremamente feliz.

Dinheiro & Trabalho: A paciência e a prudência permitirão que você atinja os objetivos que tanto deseja, apesar de sua impulsividade e sua ansiedade o empurrarem a querer tudo agora. Se você é um trabalhador independente, organize e controle todos os aspectos administrativos, fiscais e de seguros que regulam sua atividade.

Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Há uma série de lembranças que parecem chegar até você, mas elas não acabam sendo muito apropriadas. Aquelas carícias ou instantes cheios de paixão que você não se importava, vão se tornar essenciais. Parece que elas voltam para deixar uma série de sensações que foram mais do que enterradas, é a melancolia e ela geralmente é temporária, mas intensa.

Dinheiro & Trabalho: Você será capaz de resolver uma questão irritante que o perturbou neste último período e o deixou nervoso junto com aqueles que não o mereciam. Para aqueles do terceiro decanato, espera-se mudanças em seu trabalho, alguns deles poderão ir para o exterior.

Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Seu coração parecerá neste momento uma espécie de redemoinho que pode levá-lo de um lugar para outro. Você precisa repensar alguns problemas que se referem ao seu relacionamento. Muita liberdade não pode ser boa para nenhum de vocês. Tem que aumentar a energia e dar tudo de si para se entregar completamente ao seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho: Hoje, serão favorecidos os negócios, contratações, compras das férias e novos meios de transporte. As estrelas aconselham a ter prudência e atenção. Aqueles do segundo decanato, rejeitarão a ajuda de um rival porque perceberão que sua intenção é bastante negativa.

Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você tem uma série de habilidades que fazem com que seja um excelente amante, mas também um sofredor empedernido. Vai ser difícil para você começar a visualizar um futuro promissor com medo de que algo aconteça e que estrague o relacionamento. Não há nada estável e menos quando se trata de um coração que já se partiu em mais de uma ocasião. Você deve ser o mais paciente possível.

Dinheiro & Trabalho: Hoje você verá os negócios se multiplicarem como por encanto. Aproveite a onda de positividade para atingir metas altas e comece novas colaborações lucrativas. As estrelas favorecerão especialmente os nativos do primeiro decanato, que devem assinar contratos de empréstimo ou outros investimentos financeiros.

Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você pode ir com o seu parceiro até o fim do mundo e voltar. Os gostos em comum são um bom ponto de partida, mas vai demorar um pouco mais para poder ter um relacionamento fluido, já que no meio desta viagem fictícia ou real poderá haver atritos em alguns pontos básicos. Para onde ir ou onde dormir, aqui é que uma parte mais pragmática e a outra mais chique vão colidir.

Dinheiro & Trabalho: Você estará disponível com um colega que está com problemas, tentará facilitar as tarefas dele e o fará com muita discrição para que ele não se sinta mal. Se você é um trabalhador independente, hoje terá a possibilidade de esclarecer conflitos com parceiros e poderá redescobrir a serenidade e a alegria neste setor.

Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Seu melhor momento sentimental pode ser o que está vivendo agora. Você tem feito todo o possível para ficar ao lado do seu parceiro, sem deixar sua imaginação continuar voando para limites inesperados. Precisa ter tudo em segurança se quiser que isso funcione. É tempo de mimos, carinhos e passar mais tempo juntos.

Dinheiro & Trabalho: Terá altos e baixos no plano econômico. As estrelas o convidarão a gastar com prazer e prudência, enquanto algum planeta lhe causará extravasamentos extras de dinheiro. Se você trabalha em marketing, receberá novas estratégias de mercado para expandir suas oportunidades. Evite ser ofuscado por lucros fáceis e seja muito seletivo.

Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Dizer adeus a uma das suas fantasias secretas é algo que você faz com frequência. O problema é quando elas decidem retornar. Talvez hoje fique ligado em redes sociais e salvando fotos de alguém muito especial. Em sua vida há sempre um cantinho para esperar o inesperado. Com seu poder de sedução, você nunca sabe onde realmente vai chegar.

Dinheiro & Trabalho: O dia poderá apresentar gastos inesperados, é aconselhável administrar o dinheiro com cuidado. Quebras potenciais de contratos também são previstas. Para aqueles do primeiro decanato, qualquer decisão tomada pode ser prematura, tome seu tempo para analisar melhor a situação. O momento em que o destino lhe apresentará novas oportunidades não está longe.

Continue lendo o signo Escorpião

Simpatia do dia | Simpatia para ter uma semana de sucesso e sorte

A sorte desempenha um papel crucial no sucesso das pessoas. Reconhecer sua importância aumenta nossa capacidade de ser bem-sucedido na vida.

Muitos dos eventos da nossa vida são influenciados por questões aleatórias. Conhecer uma pessoa que nos ajuda a conseguir um emprego, evitar um acidente fatal por uma ação de última hora ou ter nascido em uma família próspera são eventos que resultam de fatores imprevisíveis além do nosso controle. Claro, a sorte também joga contra nós, quando, por exemplo, perdemos uma entrevista de emprego por causa de um acidente de trânsito inesperado, apesar de termos saído com bastante tempo de antecedência. No entanto, estamos relutantes em pensar que a sorte desempenha um papel importante no sucesso pessoal. Aqueles que se consideram bem-sucedidos geralmente atribuem isso a seus próprios esforços e raramente consideram a importância de ter tido também sorte pelas suas conquistas, de estar na hora certa no lugar certo.

Essa simpatia é para que você tenha uma semana de muita sorte e sucesso.

Saiba como fazer a Simpatia