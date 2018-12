Após reunião com Gladson, Rocha voltará a indicar nomes para a segurança

O vice-governador eleito Major Rocha acabou de falar ao BLOG DO CRICA que, após a conversa que teve hoje pela manhã com o governador eleito Gladson Cameli, decidiu que vai voltar ao projeto original dele indicar os nomes que comporão a cúpula do sistema de Segurança. Ele revelou que vai ter uma reunião com o Procurador João Pires para tentar lhe convencer a aceitar ser o secretário de Segurança, convite que foi recusado. Somente se houver nova recusa analisará outro nome.

Para o Comando da PM está confirmada a indicação do Coronel Mário César e para o Corpo de Bombeiros o nome em pauta é o do Coronel Velasquez. “O que me levou a decidir fazer as indicações foi ter recebido a garantia do Gladson de que não faltarão recursos para as ações da pasta da Segurança. Também ficou garantido que o ISE passará para a órbita da Segurança: “o ISE não tem nada de ação social, é integrante do sistema”.

O IAPEN também ficará dentro da órbita das suas indicações. “Eu espero que até quarta-feira todos os nomes dos órgãos de Segurança sejam anunciados pelo Gladson Cameli”, prometeu o vice Rocha.