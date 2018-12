Militar passa a noite em mata após fugir de sequestradores que o mantinham refém

O subtenente do Corpo de Bombeiros Militar Cláudio Roberto de Oliveira, viveu momentos de tensão na noite de sábado (01), após ser abordado por criminosos em seu veículo na Transacreana e ser mantido refém por várias horas na mira de uma arma de fogo.

O militar estava indo buscar a esposa no bairro Calafate e conduzia uma caminhonete Hilux quando foi abordado por cerca de seis homens em duas motos e um carro. Eles entraram no veículo e o mantiveram refém por várias horas rodando com a caminhonete pela cidade ameaçando-o a todo momento que iam matá-lo.

Já durante a madrugada, eles retornaram para a Transacreana e durante a distração dos elementos, o Bombeiro acabou fugindo. Cláudio se embrenhou na mata deixando o carro para trás e passou a noite por lá até que amanhecesse e pudesse pedir ajuda dos vizinhos. A Polícia Militar foi acionada e ele foi conduzido à Delegacia para registrar o fato ocorrido. A caminhonete foi deixada pelos criminosos na estrada após atolar em o veículo.

Nas redes sociais durante toda a noite, a família soltou pedidos de ajuda dando conta do desaparecimento do militar. O subtente sofreu algumas lesões, mas, foram proveniente de sua fuga pela mata e agora já está bem com a família.