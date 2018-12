Dupla da motocicleta executa jovem a tiros próximo à praça da Semsur, na Baixada

Um condutor de uma motocicleta identificado apenas como Alisson sofreu um acidente na madrugada deste domingo (02), na Avenida Ceará em frente a TV Rio Branco. O condutor perdeu parte de um dedo.

Aparentemente embreagado, o motociclista colidiu com um veículo modelo Celta que estaria estacionado na rodovia. Com a queda após a colisão, ele perdeu parte do polegar.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu) foi acionada e conduziu o homem até ao Protto Socorro para passar por atendimento especializado. O fato foi registrado pelo Policiamento de Trânsito.