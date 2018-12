Alecrim Gastronomia trás o melhor cardápio de Rio Branco neste sábado; saiba mais

A Polícia Civil do Acre assinou nesta sexta-feira, 30, em Brasília, na sede da Secretaria Nacional de Justiça – SNJ, o termo de adesão à Rede Nacional de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro – REDE LAB-LD.

Na prática, ferramentas tecnológicas vão auxiliar nas investigações financeiras e patrimoniais das organizações criminosas para a localização, bloqueio e reversão desses ativos criminais em favor do próprio Estado.

A celebração do acordo significa a instalação do Laboratório de Lavagem de Dinheiro nas estruturas de investigação financeira e combate à corrupção na Polícia Civil do Estado do Acre.

O laboratório é composto por um conjunto de softwares e equipamentos interligados numa rede nacional que auxilia diretamente no combate a lavagem de dinheiro, sobretudo oriunda do tráfico de drogas, corrupção e demais delitos que capitalizam o crime organizado.

A Polícia entende que sem o impacto financeiro nas estruturas do crime, não há como frear a atividade, uma vez que a simples prisão e eventual condenação tem ocasionado apenas a substituição dos atores dos delito”, destaca o o delegado Alcino Júnior, que participou do ato.

A Polícia Judiciária firmou ainda no mês de outubro passado o termo de cooperação técnica com o COAF que prevê um acesso direto e informatizado a dados e alertas de operações suspeitas previstas na Lei de combate à lavagem de capital.

O acordo tem natureza de transferência de tecnologia, treinamento de pessoal e parceria nas investigações.

“Importa destacar que esse laboratório contará com analistas e técnicos na área TI, além da coordenação que estarão auxiliando todas as unidades da polícia civil no Estado. É um investimento na área de inteligência financeira que possibilitará uma apuração mais refinada e precisa na busca pelo dinheiro sujo e o patrimônio oriundo do crime”, diz.

O laboratório será instalado no Departamento de Inteligência da Polícia Civil.