A casa caiu! Polícia Civil do Acre prende “Dragão”, principal líder do B13 em São Paulo durante operação

Marcos Cunha Lindozo, o “Dragão”, principal líder do Bonde dos 13, facção criminosa com origem no Acre e com atuação no norte do País, foi preso na madrugada deste sábado, 01, em São Paulo, durante a Operação São Jorge deflagrada por policiais civis do Acre e de São Paulo.

O investigado estava foragido da Justiça do Acre desde 2017, após fugir de uma escolta prisional.

No período em que foi fugitivo, “Dragão” chegou a adquirir identidade falsa e vivia uma rotina de luxo em São Paulo com sua esposa Maria Angélica, também presa em flagrante neste sábado.

O foragido, neste período, encaminhou armas e financiou, através de parceria com o PCC, toda a ação do Bonde dos 13 no Acre e região.

Durante todo o ano de 2018, e, sobretudo, nos últimos 60 dias, por determinação do Governo do Acre, a Polícia Civil intensificou a Operação São Jorge que visava capturar Marcos Cunha e interromper o fluxo de armas e dinheiro para o Acre.

A Secretaria de Polícia Civil atorizou o envio de uma equipe permanente para São Paulo e a manutenção do gabinete de situação e monitoramento no Acre que acompanhou todos os passos do foragido até a efetiva confirmação.

A troca de informações entre os departamentos de inteligência (DIPOL/SP e DI/PC), assim como o trabalho dos agentes de campo do Acre e São Paulo (DRE/AC e DIPOL/SP) foram fundamentais para localizar e confirmar o paradeiro de “Dragão”, informou a polícia.

Durante o cumprimento do mandado de prisão e busca e apreensão, foram localizados 03 tijolos de cocaína, 04 celulares, 01 veículo toyota camry blindado, 50 bananas de dinamite (cordel), 6 RG’s.

Conforme a polícia, estão interrompidas as comunicações entre o chefe da facção bonde dos 13 e seus membros no Acre, elo este que causou centenas de homicídios no estado, além do intenso tráfico de armas e drogas.

A operação São Jorge também cumpriu mandado de prisão preventiva em desfavor de Márcia Lindozo, irmã do líder do Bonde dos 13, que era o braço de toda a logística para ele no Acre.

O Bonde dos 13 possui cerca de 10 mil integrantes é um dos parceiros do PCC.

Operação São Jorge

A operação foi batizada de São Jorge em alusão ao proeminente santo católico nascido na Capadócia, região da Turquia, no ano 275, segundo a tradição católica.

Em São Jorge circunda uma lenda cristã de que ele teria lutado e matado um dragão para defender seu povo.

Em sua biografia consta ainda que ele foi soldado do imperador romano Diocleciano.