Sine tem 24 vagas de emprego abertas em Rio Branco para todos os níveis; veja a lista

Durante fiscalização de rotina no Km 121, da BR 364, nesta quinta-feira, 29, em Rio Branco/AC, uma Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um homem conduzindo uma motocicleta.

Os PRFs solicitaram os documentos de porte obrigatório e o abordado apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que não constava nos sistemas de consulta. Ao aprofundar a pesquisa, os PRFs confirmaram que o documento apresentado fora expedido de maneira fraudulenta no Estado do Pará e que, após a validade da “Permissão”, o prontuário foi transferido para o Estado do Acre. Ao ser indagado, o motociclista informou que havia adquirido a CNH na capital acreana, pelo valor de R$800,00 (oitocentos reais), no ano de 2014, e que nunca esteve presente no Pará.

Diante dos fatos, a motocicleta que estava com a documentação legal foi entregue para uma parente do preso, a referida CNH foi apreendida e o motociclista, encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal, na capital, para os devidos procedimentos cabíveis.

Em 2018, de janeiro a novembro, a PRF conseguiu prender 13 pessoas e apreender 11 documentos falsos. No ano passado, foram 9 pessoas presas e 8 documentos, no mesmo período; isso representa um acréscimo de 44,44 % de prisões em relação ao ano anterior, por este tipo de crime.

“Diante dos números, comprovamos a importância da Polícia Rodoviária Federal no combate aos crimes e isso reflete o comprometimento dos nossos policiais no dia a dia na fiscalização e no empenho contra essas fraldes especificas ”, informou o Superintendente Regional da PRF, Insp. Nelis Newton.