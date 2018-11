Sebastião garantiu reforma e ampliação do PS com dinheiro de empréstimo do Banco Mundial

O senador e governador eleito, Gladson Cameli (Progressistas), afirmou que as nomeações para os cargos do segundo e terceiro escalão do governo serão escolhidos de acordo com os mesmos critérios utilizado na escolha dos secretários. A intenção é definir nomes técnicos para cada função de modo que as equipes estejam fortalecidas para a concretização dos projetos que serão executados a partir de 2019.

Gladson Cameli solicitou ainda à equipe de transição que seja realizado um estudo sobre o número de cargos de cada secretaria. A intenção é diminuir o número de comissionados e aproveitar o máximo possível os servidores.

“Vamos seguir o mesmo critério para a escolha dos demais cargos do nosso governo. Tenho repetido que precisamos colocar as pessoas certas nos lugares certos. Por isso, estou solicitando a nossa equipe de transição que faça uma análise, com o número de servidores efetivos e comissionados. Precisamos evitar gastos desnecessários para colocar em prática nossos projetos e trabalhar pela nossa população”, disse.

O governador eleito, Gladson Cameli, solicitou ainda, atenção especial para os cargos dos núcleos do interior do Estado, onde há uma apreensão grande por parte de algumas pessoas. Ele quer evitar a superlotação das secretarias e valorizar os servidores de carreira, que podem contribuir com o novo governo.