Renúncia de Gladson no Senado fica para primeira quinzena de dezembro

Havia uma expectativa de que Gladson Cameli renunciasse ao de Senador cargo para que sua suplente Mailza Gomes assumisse o mandato já a partir da primeira semana de dezembro, mas Mailza vai ter que esperar um pouco mais.

Por orientação da Direção Nacional do Progressistas e do senador Ciro Nogueira, presidente da sigla, Gladson só deve renunciar no final da primeira quinzena de dezembro, ou seja, no máximo uma semana antes de sua diplomação como Governador Eleito pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. A diplomação está marcada para o dia 19 de dezembro, às 17h no Teatro da Universidade Federal do Acre.

A mudança de planos faz parte de demandas burocráticas do Senado. Gladson é Segundo-Secretário da Mesa Diretora da Casa. Se renunciasse ao mandato em novembro, como previsto, precisaria renunciar também ao cargo. Ocorre que o Senado funciona até o dia 17 de dezembro – data marcada para o início do recesso parlamentar – e o cargo precisaria ser preenchido. Enfim, a renúncia ficou – provavelmente – para o dia 13 ou 14.

Mailza Gomes não pode reclamar por demorar mais uns 15 dias para tomar posse no cargo de Senadora da República pelo Acre. Terá quatro anos para exercer o cargo.

Robertha Moura, jornalista e colunista social queridíssima por todos, foi aclamada presidente da Associação dos Colunistas Sociais do Acre – ACOS – na última quarta-feira à noite, para mandato de três anos

ACOS

A Associação dos Colunistas Sociais do Acre – ACOS – está sob nova presidência. Robertha Moura assume o cargo anteriormente ocupado por Roberta Lima e deve aprimorar algumas ações da Associação que teve seu quadro de associados ampliados.

Confraternização

A Assembleia que aclamou Robertha Moura como nova presidente da ACOS (a vice-presidente agora é Kelly Kley Saldanha e a primeira-secretária é Márcia Abreu), também serviu para a tradicional confraternização de final de ano dos colunistas. A reunião, na casa de Márcia Abreu, como sempre foi só alegria e descontração.

Apoio

Vale destacar o apoio das empresas Polyana Costa Casa, Água de Cheiro, O Boticário, Havaianas, Estética Simone Brito, Espaço Quedma Amaral, Nada Básica, Sana Lolla, Débora Gomes Espaço de Beleza, Minas Inn, Casa Belmina e Restaurante Alecrim que ofereceram vários brindes para serem sorteados no evento dos colunistas sociais.

Roberta Lima, ex-presidente da ACOS encerrou o mandato com uma bela festa de confraternização na última Quarta-Feira

Madrinha

Gratidão também à queridíssima Socorro Moreira Jorge, do Point do Pato, não por acaso aclamada madrinha dos colunistas acreanos, que sempre apoiou os eventos da turma e desta feita nos presenteou com um delicioso risoto de rabada (e um molho à base de tucupi e pimenta Olho-de-Peixe simplesmente divino) e um peixe com camarão também muito elogiado.

Show

Quem gosta da bela voz do cantor Sergio Souto não pode perder seu o show ‘Canções de Floresta e Rios’, na próxima quinta-feira, 6 de dezembro, no Teatro Plácido de Castro. Segundo a assessoria do cantor, durante show, Souto vai apresentar grandes sucessos da sua carreira e novas composições.

Essa é para gosta de samba. Uma turma boa encabeçada pelo Anderson Liguth vai comemora o Dia Nacional do Samba, neste domingo, 2, com uma roda no Mercado Velho, às 16h. Junto com o Coletivo Samba Popular Livre, Liguth amigos e convidados irão tocar clássicos desta cultura musical brasileira. O evento é gratuito

Réveillon

Os organizadores de eventos de Rio Branco já começam mostrar os primeiros movimentos em torno da organização do Réveillon. Estão confirmadas festas no Círculo Militar, Quinta dos Lagos, além de vários hotéis da cidade. Uma boa notícia para quem vai ficar por aqui. E em tempos de mudança de governo, poucos, pouquíssimos se habilitam a passar a virada de ano fora do Acre.

Janayra Apurinã, esposa do nosso editor Marcos Venícios, foi a aniversariante desta sexta-feira, 30, e comemorou a data em família

Almoço

Vai ser neste sábado, 1º. de dezembro com show de Chris Guto, o almoço em comemoração ao dia do colunista Social – 8 de dezembro – no Empório Paulista, que tem uma feijoada famosa por sua alta qualidade. Vale a pena prestigiar.

Paço

O Restaurante O Paço é um dos mais tradicionais do centro de Rio Branco e aproveita este final de semana para comemorar seus 16 anos de funcionamento com uma roda de samba com o querido Brunno Damasceno, meu pagodeiro favorito. Vendas de ingresso no local. O Brunno canta e toca muito bem. Vale demais prestigiar o show.

Papai Noel

Essa é para quem tem filhos. O Via Verde Shopping prepara uma bonita festa neste sábado para a tradicional chegada do Papai Noel a partir das 17h. A programação conta com maquiagem temática, cinema e outros eventos paralelos para alegria da criançada.