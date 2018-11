Por causa da cheia, famílias seguem sendo retiradas das margens do Rio Juruá

O governador Sebastião Viana fala em entregar o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, mais conhecido como Pronto Socorro, até o final do ano reformado e ampliado, mas para isso precisou de um empréstimo de R$ 8 milhões junto ao Banco Mundial. A Agência de Notícias do Acre informou nesta quinta-feira, 29, a “parceria” para o andamento das obras de recuperação e ampliação do hospital da capital.

Ainda segundo o governo, o Ministério da Saúde liberou

R$ 1,5 milhão para as obras de verticalização do Pronto Socorro e R$ 1,7 milhão para o Hospital Wildy Viana, unidade que Sebastião Viana promete entregar concluída até o dia 31 dezembro.

Considerado um verdadeiro elefante branco, as obras de verticalização do Pronto Socorro se arrastam desde 2010, último ano do governo Binho Marques. A obra deve consumir R$ 30 milhões após inaugurada. O governo fala em uma unidade com 120 leitos de enfermagem em seis andares, incluindo um heliponto.

Há três meses quando esteve visitando o local ao ser perguntado sobre o porquê do atraso, o governador Sebastião Viana disse que o problema se deve a “barreiras” no Ministério da Saúde.

“O Ministério da Saúde atrasou, teve seus impedimentos, suas barreiras, mas todas foram vencidas e agora o governo do Estado vinha avançado e agora é partir para a conclusão da obra”, afirmara Viana.