Nazaré nomeia novo secretário da Fazenda Acre que também responderá pela Seaprof

O governo do Estado do Acre irá injetar mais de R$ 250 milhões na economia com o pagamento do salário dos servidores públicos nesta sexta-feira, 30,.

Mais de 40 mil servidores, entre ativos, pensionistas e aposentados, fazem parte da folha de pagamento do Estado. Com os salários em dia, o governo reafirma seu compromisso com os servidores, o que exige bastante habilidade e controle de recursos da sua equipe financeira.

O Estado segue há 20 anos com o pagamento em dia dos salários dos servidores ativos e benefícios dos aposentados e pensionistas do Estado, mesmo com a severa redução de repasses federais da União nos últimos sete anos.

Os cortes fizeram com que o Executivo acreano perdesse mais de R$ 1,2 bilhão durante toda a última gestão. E só a previdência do Estado causa um déficit de R$ 40 milhões mensalmente.