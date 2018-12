Conheça os programas de acesso ao ensino superior que aceitam a nota do Enem

Criado em 2004, durante o governo do ex-presidente Lula, o Programa Universidade para Todos (Prouni), como o nome já indica, tem como objetivo a oferta de bolsas de estudo parciais e integrais em instituições de ensino superior privado. Somente no segundo semestre de 2018, o Prouni ofereceu ao 174.289 vagas, dessas 105.405 foram de bolsas parciais e as outras 68.884 integrais, distribuídas em 1.460 faculdades em todo o Brasil. Desde a sua criação, o Prouni já ajudou 2,5 milhões de estudantes

Para conseguir auxílio do Prouni, o candidato deve apenas ter feito a prova do Enem e obtido nota igual ou superior a 450 pontos, além de não ter zerado a redação. Outros critérios são: não ter feito algum curso superior, ter estudado o ensino médio em escola pública ou como na condição de bolsistas integrais em escolas particulares.

Tão importante conseguir fazer uma boa graduação, é ter uma educação básica de qualidade. No entanto, poder custear uma creche ou escola particular para o filho nem sempre é possível para todos. Mas afinal, existe Prouni para escola? Infelizmente, não. Desde a criação do Prouni, há uma reivindicação para fosse construído um programa com a mesma proposta disponibilizando vagas em creches e escola de educação infantil privada. Até então, não houve avanço nas discussões sobre o assunto.

João Amoedo (Novo), candidato derrotado à presidência nas eleições desse ano, até apresentou como uma das suas propostas de campanha no campo da educação a criação de um “Prouni” para pré-escola, ensino fundamental e médio. A ideia seria semelhante ao funcionamento do atual programa para o ensino superior, no entanto distribuindo um “vale-educação” aos pais de baixa renda matricularem o filho em uma escola particular com bolsas do governo.

E como conseguir bolsas de estudo para educação básica?

Apesar do governo não ofertar Prouni para educação básica ou qualquer outra modalidade de bolsa de estudo para essa etapa de formação, existem programas de inciativa privada que contemplam essa modalidade. O Educa Mais Brasil é o maior deles e oferta bolsas de estudo para creches e escolas desde o ensino fundamental ao ensino médio. Os descontos são de 50% e as oportunidades são para todos os cantos do País. Para ter acesso basta acessar www.educamaisbrasil.com.br, escolher a cidade e a instituição de interesse e fazer a inscrição gratuita.

Agência Educa Mais Brasil