Vereadores reduzem limite orçamentário para o prefeito Bené

Quem precisou passar com seu veículo pela AC-40, nas imediações do bairro Vila Acre, na manhã desta segunda-feira (26), encontrou as duas vias bloqueadas. Os moradores se reuniram para pedir melhorias em ruas intrafegáveis.

A reclamação é que nesta época de chuva as ruas de barro vira lama dificultando a passagem dos moradores e eles pedem um representante da prefeitura para conversarem e pedir pelo asfaltamento nas ruas de difícil acesso.

A notificação de que a a rodovia iria ser fechada foi entregue no domingo (25), ao policiamento de trânsito que está no local fazendo a segurança dos motoristas, bem como dos manifestantes até a chegada das autoridades competentes. Até as 8h30 a estrada ainda não havia sido liberada.