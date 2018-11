Preso em outubro deste ano pela PF, Nil Figueiredo e seu ex-assessor já estão soltos

A paralisação prevista para ocorrer na manhã desta quinta-feira, dia 29, encabeçada pelos motoristas de ônibus de Rio Branco, foi adiada após uma liminar da Justiça do Trabalho, expedida ainda na quarta-feira, após um pedido do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo da Capital, o Sindcol.

Sobre o assunto, nem a Prefeitura de Rio Branco, nem a Superintendência de Transportes e Trânsito (RBtrans) comentaram. Ainda que o movimento não ocorra nesta quinta, continua o indicativo para a mobilização dos trabalhadores. Uma nova data deve ser informada à população, empresas e Judiciário.

Segundo Marinho, presidente do sindicato da categoria, afirma que a liminar será obedecida pela categoria. “Saiu uma liminar aí da Justiça. Estávamos preparados para fazer a paralisação hoje, mas como saiu a liminar, tivemos que segurar e agora vamos sentar com a assessoria jurídica, mas com tudo baseado dentro da lei”, explica.

Atualmente, as empresas que mantém contrato com a prefeitura são a Via Verde Transportes, Auto Viação Floresta e a São Judas Tadeu. Os problemas reclamados vão além dos atrasos nos salários, e chegam aos descontos relativos às multas de trânsito recebidas pelas empresas e repassadas aos motoristas e também na entrega do sacolão a que eles têm direito.