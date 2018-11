MPE do Acre abre investigação contra posto acusado de fraudar bomba de gasolina

O título estadual da temporada 2018 no futebol feminino no Acre tem dono: pertence as meninas do Atlético Acre. Na decisão do estadual ontem (28), no Florestão, as meninas do Galo venceram a Assermurb por 3 x 0 e ratificaram o favoritismo e o bicampeonato na categoria, assegurando vaga para disputar a série A2 nacional.

A Assermurb até que segurou a pressão no primeiro tempo mas não resistiu ao poder ofensivo na etapa final e sucumbiu com gols de Clenilda, Tatinha e Keila.

O Atlético teve ainda o melhor ataque da competição com 11 gols marcados.