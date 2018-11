Falta morfina, seringas, esparadrapo e agulhas no Hospital do Câncer do Acre

A situação é caótica no Hospital do Câncer do Acre, localizado no complexo do Hospital das Clínicas. Pacientes e acompanhantes afirmam que faltam medicamentos importantes para o tratamento dos enfermos como a morfina. Outro problema é a falta materiais importantes para a medicação dos usuários da unidade hospitalar.

Na lista dos produtos em falta no Hospital do Câncer estão seringas, agulhas e o escalpe e equipe, materiais essenciais para a colocação de soro nos pacientes. Uma das acompanhantes, Flávia Leitão, que acompanha a mãe desde a semana passada, diz que precisou comprar até a pilha do controle do ar-condicionado.

A jovem, que já gasta dinheiro até para comprar remédios para a mãe, diz que pacientes convivem com dor aguda do câncer porque não há remédio para aliviar os sintomas do câncer em estágio terminal. “É uma sensação de revolta, porque a gente precisa fazer tudo, para cuidar e não deixar sofrer”, relata.

“Como podemos dar dignidade aos portadores de câncer dessa forma que estão sendo tratados pela saúde pública. Ainda são seres humanos, que precisam de respeito aos seus direitos como cidadãos e pacientes em vulnerabilidade, os quais não estão sendo tratados nem com as medicações necessárias e nem os materiais hospitalares necessários”, desabafa.

O ac24horas tentou informações junto à Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), mas até as 10 horas desta quinta-feira, dia 29, a instituição não havia encaminhado sequem uma nota sobre o assunto. No local em que a mãe de Flávia está, há pelo menos outras 15 pessoas internadas com o mesmo quadro de saúde.

