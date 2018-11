Estrutura de madeira cai sobre idoso no Parque Tucumã

A Prefeitura de Brasileia está com 10 agentes de saúde nas ruas do município realizando diretamente o trabalho de combate à dengue. A estratégia, que visa impedir a proliferação do mosquito Aedes aegypti durante o período chuvoso, tem a preocupação de realizar também a prevenção contra o Chikungunya, vírus que também é transmitido pelo mosquito Aedes Aegypti, provocando sintomas ainda mais intensos no organismo humano.

As ações de prevenção e combate à dengue e a febre Chikungunya e zika vírus executadas pela Secretaria Municipal de Saúde visam a obter este ano resultados satisfatórios, a exemplo do ano passado onde conseguiu reduzir os casos de Dengue e o índice de registros graves da doença.

Devido o intenso inverno amazônico o índice de proliferação aumenta o Gerente de Epidemiologia de Brasileia, Francisco Xavier, falou a respeito. “O trabalho dos nossos agentes está sendo realizado de forma rotineira, tanto faz no período de inverno quanto no verão, onde nossa equipe realiza visita nas residências e terrenos baldios

tratando os criadores que não podem ser eliminados e eliminando aqueles que são de fácil eliminação”, falou Francisco.

Além de combater, a equipe de endemias realiza o importante papel de conscientizar a população realizando um acompanhamento em todos os bairros com informações, cartazes e larvicida. Segundo a gerência de epidemiologia mais de 90% dos focos são encontrados nos quintais, por isso é importante que a população ajude os agentes a realizarem seus serviços, recepcionado os profissionais da saúde em suas casas e também fazendo vistorias em seus quintais evitando a proliferação dos mosquitos.

A equipe de endemias estará realizando do dia 26 ao dia 30 de novembro a semana contra a dengue, com a realização de palestras, panfletagem, roda de conversas e feira escolar em parcerias com as escolas do município.

