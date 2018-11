Defensoria Pública do Acre adia prova de processo seletivo para estagiários

Entregue seu futuro para quem tem a competência de fazer de você o melhor profissional do mercado de trabalho do Acre e do Brasil. O Centro Universitário Uninorte tem as melhores opções de preparo em formação acadêmica e está com inscrições do Vestibular 2019 abertas. Podem ser efetuadas por meio do endereço https://vestibular.uninorteac.com.br/ ou presencialmente e se encerram nesta sexta-feira, 30.

Além de uma equipe multidisciplinar de profissionais de renome, o centro universitário dispõe de tecnologia de ponta em laboratórios, clínicas escolas e equipamentos que fazem da instituição um referencial na área de ensino superior.

A prova tem data marcada para o próximo domingo, 1 de dezembro, com início às 14 horas, no prédio da instituição, localizado na Rodovia BR-364, Km 02, Alameda Hungria, nº 200, bairro, Jardim Europa II.

Mais de 900 vagas estão sendo disponibilizadas nas áreas de cursos presenciais de Educação Física, Fonoaudiologia, Farmácia, CST em Estética e Cosmética, Administração, Ciências Contábeis, Sistemas de Informação, Arquitetura e Urbanismo, Direito, CST em Redes de Computadores, Enfermagem, Odontologia, Psicologia, Fisioterapia, Biomedicina, CST em Radiologia, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil e CST em Recursos Humanos. Também há cursos a distância e semipresenciais.

Com ampla experiência por sua atuação no mercado há mais de 17 anos, a Uninorte oferta mais de 20 cursos em diversas áreas do conhecimento, disponibilizando variedade de serviços à comunidade em suas clínicas, tendo o prazer de contribuir com o desenvolvimento educacional e socioeconômico do Acre.