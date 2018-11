Caixa e BB não estão no radar das privatizações, diz Jair Bolsonaro

As reclamações pela má qualidade do serviço de telefonia móvel e internet no Acre virou rotina nos 22 municípios do Estado. Com base nisso, o deputado estadual Jenilson Leite, usou a tribuna da Casa para denunciar a falta de respeito das operadoras de telefonia com os consumidores acreanos.

Na tribuna, o parlamentar relatou que viajou os 22 municípios do Estado e que as reclamações, principalmente no interior do Acre, por conta das interrupções nos serviços de internet e telefonia tornou-se rotineiro. Segundo o deputado, o serviço de má qualidade, acarreta prejuízo e transtorno à sociedade que paga caro pelo serviço e não tem o retorno pelo dinheiro investido, como prevê o Código de Defesa do Consumidor.

Ainda no seu pronunciamento, Jenilson informou que está elaborando um relatório que será encaminhado à Justiça do Acre com o objetivo de encontrar alternativas que melhorem às constantes interrupções no serviço de telefonia e às empresas sejam responsabilidades judicialmente pelos prejuízos causados aos consumidores. “O consumidor que paga o serviço merece que o atendimento seja de qualidade e nós estamos dispostos a lutar por isso. Estou finalizando um relatório que encaminharei ao MP, nós não podemos ficar de braços cruzados, as empresas de telefonia e internet que prestam serviço para o Acre precisam assegurar o serviço que de fato estão vendendo para o cidadão. E o nosso gabinete vai até o MP para cobrar esse serviço”, disse.

Jenilson Leite sustentou, ainda, que além da prestação de serviço ruim, as empresas de telefonia também cobram preços exorbitantes pelos serviços prestados. “Não é possível que continuemos a pagar a maior tarifa e ter o pior serviço de telefonia móvel. Isso precisa mudar”, complementou.