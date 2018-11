Aliado de Temer ganha de goleada de George Pinheiro na eleição para o Sebrae: 13 a 2

O empresário acreano George Teixeira foi derrotado na manhã de hoje na eleição para para presidir o Sebrae Nacional até o final de 2022. O vitorioso foi o aliado de Temer, o ex-deputado federal João Henrique Sousa.

A chapa encabeçada por George teve apenas 2 votos. 13 votaram no candidato apoiado por Michel Temer. Também compuseram a chapa da CACB, Marivaldo Melo, ex-presidente do Banco da Amazônia e candidato a deputado federal derrotado nas ultimas eleições no Acre.

Com essa derrota, George perde força para emplacar o seu genro Lauro, a quem prometeu a presidência do Sebrae/Acre. Negociações neste sentido foram encaminhadas com o governador eleito Gladson Cameli. O nome de Lauro tem sido rejeitado dentro do conselho que vai indicar a nova diretoria no Acre. Por outro lado, corre solta a candidatura de Mâncio Lima Cordeiro, que tenta a reeleição.