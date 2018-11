Sipam prevê quarta-feira (28) com pancadas de chuvas em todo o Acre; confira a previsão

Mais de uma década depois, o atacante Doca Madureira está de volta ao clube que o projetou para o futebol.

Na tarde desta terça-feira (27), os novos gestores do Rio Branco FC apresentaram o ídolo da torcida alvo rubra. Doca voltou ao clube para cumprir uma promessa: encerrar a carreira no clube do coração.

“Aqui eu me sinto em casa”, disse ela depois de vestir e beijar a camisa do Estrelão.

O atacante atuou por dez anos no futebol europeu e chega com a responsabilidade de conduzir o time aos títulos e ao acesso a série C no ano do Centenário.

Pacotão de veteranos

Antes de Doca, a diretoria já havia anunciado a contratação de quatro veteranos. Todos já passaram pelo clube e retornam com status de ” reforços”.

O goleiro Edvandro, o volante Kinho, o meia Geovane e o atacante Alcione formam o primeiro pacotão de contratações.

” Vamos mesclar a experiência com jogadores novos. Estamos contratando outros jogadores bem mais jovens e a torcida vai gostar”, disse Getúlio Junior, novo gestor do clube.