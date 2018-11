No Acre, 800 mil pessoas devem receber a primeira parcela do 13º salário até sexta (30)

Sem vantagem para ninguém. Assim vai começar a disputa pelo título estadual do futebol feminino do Acre, às 17h desta quarta-feira (27), no estádio Florestão, entre Atlético x Assermurb.

O Atlético venceu o primeiro turno em cima do adversário da final, que no returno devolveu a derrota chegando para decidir a temporada.

As duas equipes reúnem as melhores jogadoras do futebol feminino do estado o que acirra a rivalidade entre elas.

Para valorizar ainda mais a disputa o Departamento de Arbitragem da Federação de Futebol escalou uma mulher para apitar a partida.

Iane Veras será a árbitra auxiliada por Janilda Melo e Leonel de Souza. Antônio Marivaldo e André Fortunato serão os árbitros suplentes.

A entrada é gratuita.