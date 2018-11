Casal investigado por integrar quadrilha especializada em roubo de veículos é preso

Os motoristas do transporte coletivo municipal vão fazer uma paralisação nesta quinta-feira, dia 29, a partir das 9 horas, seguindo até as 11 horas, ou seja, no horário de pico do serviço. Eles denunciam que as empresas estão atrasando salários e deixando de cumprir acordos com a categoria de trabalhadores.

Sobre o assunto, nem a Prefeitura de Rio Branco, nem a Superintendência de Transportes e Trânsito (RBtrans) comentaram até a informação até a manhã desta quarta-feira, dia 28, dia em que antecede o movimento e alerta aos patrões, donos de três empresas que operam o serviço na cidade.

Atualmente, as empresas que mantém contrato com a prefeitura são a Via Verde Transportes, Auto Viação Floresta e a São Judas Tadeu. Antes eram quatro, contando com a empresa São Roque, que teve o contrato cancelado pelo Município.

Os problemas reclamados vão além dos atrasos nos salários, e chegam aos descontos relativos às multas de trânsito recebidas pelas empresas e repassadas aos motorista, e também na entrega do sacolão a que eles têm direito.