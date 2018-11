Tucanos acionam a guilhotina contra os infiéis

Os vereadores de Rio Branco, Célio Roberto (PSDB) e Clésio Moreira (PSDB), podem ser expulsos do partido pela prática de infidelidade partidária na última eleição, quando apoiaram candidatos de outros partidos. O presidente do PSDB, Manoel Correia, o “Correiinha”, disse ontem ao BLOG DO CRICA que, ambos serão submetidos a um processo legal, com direito de defesa, mas não há mais espaço para ambos na sigla. Outros vereadores do interior deverão ter o mesmo destino. Para Correinha, a eleição para vereador em 2020, não pode vir a privilegiar os que praticaram a infidelidade política. Que procurem outros partidos, destacou ele. Sobre a relação do PSDB com o governador eleito ressaltou que é boa e dentro do diálogo, devendo ser apresentado nomes capazes como sugestões para a ocupação de cargos, como Produção e da Educação. Cita entre os nomes preparados, os professores Carlos Alberto e Carlinho Portela. É esperado o retorno de Cameli para as indicações. Acerca da indicação de nomes para o sistema de segurança esta é uma tratativa que diz respeito apenas ao deputado federal Major Rocha (PSDB) e ao governador eleito Gladson Cameli, dentro de um acordo de campanha, diz Correiinha. Mas acha que o diálogo resolve tudo.

LINHA DIRETA

O governador eleito Gladson Cameli me mandou ontem uma postagem garantindo que, vai definir e analisar com muita cautela como ficará o quadro para o anúncio dos nomes que comandarão o sistema de segurança a partir de janeiro. “Até o dia 10 tudo estará decidido”, prometeu.

POLÍCIA NO TCE

Chamado pelo presidente do TCE, Valmir Ribeiro, a polícia já estava ontem no órgão fazendo as primeiras investigações sobre o misterioso sumiço de documentos relativos a processos de órgãos do governo estadual. O que mais chama atenção é que não houve arrombamento.

500 MIL REAIS

É a proposta do deputado Géhlen Diniz (PROGRESSISTA) ao futuro governo para as emendas parlamentares Atualmente é de 200 mil reais. O aumento para 500 mil depende do plenário.

MEDIDA ANTIPÁTICA

Mesmo que este tipo de recurso só possa ser usado para um fim específico, como na área da saúde, por exemplo, aumentar o valor da emenda de 500 mil reais a cada deputado é uma medida antipática perante a população e, dificilmente, deverá ser aprovada em plenário.

FICHA-LIMPA

O governador eleito Gladson Cameli antes de aceitar nomear um secretário por indicação de político deveria mandar fazer na justiça uma varredura para ver se o indicado é ficha-limpa. Até porque se nomear alguém com pendências judiciais será um prato cheio aos críticos.

O CAMINHO DA MESMICE

O que se mais se combateu no melancólico atual governo foi a contratação de professores provisórios. Quando se esperava que o futuro secretário Educação, Mauro Sérgio, partisse para a contratação de efetivos caiu na mesmice ao anunciar abrir concurso para professores provisórios. É como trocar seis por meia dúzia. O mote da campanha, não foi mudar?

COBERTA DE RAZÃO

A presidente do SINTEAC, Rosana Nascimento, que combateu este modelo de contratação durante a campanha, como candidata á deputada federal e apoiadora do futuro governo, está sendo coerente quando parte para criticas á anunciada iniciativa do futuro secretário de Educação.

MODELO FALIDO

Repetir o modelo falido? Manter 90% dos professores que estão no quadro como provisórios não se trata de revolução no ensino, mas de repetição, e nisso o protesto da Rosana Nascimento é justo. E além do que, os provisórios recebem menos que os efetivos.

AFASTA DE MIM ESTE CÁLICE

Fábrica de Camisinhas, ZPE, Fábrica de Tacos, Centrais de Piscicultura de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, empresas estatais, complexo industrial em Tarauacá, são micos econômicos que o futuro governo vai ter que passar em frente. Na verdade nasceram como boas idéias, mas criados na tora, sem planejamento, fracassaram.

BELA ECONOMIA

Ao tirar estas cangalhas das costas do Estado o futuro governo vai evitar gastos sem retorno.

PERGUNTA FEITA

Uma pergunta que chegou e deixo a resposta para a equipe que está trabalhando com a Reforma Administrativa: qual a afinidade de áreas entre Pequenos Negócios e Turismo?

PARA SER FESTEJADA

A eleição do advogado Erick Venâncio para presidir a OAB-AC é para ser festejada. Por ser uma figura respeitável no mundo jurídico nacional, pela sua humildade, e por sua competência.

EXEMPLO DE POLÍTICO

O senador Sérgio Petecão (PSD) não tem deixado de ir agradecer os votos recebidos até nos locais aonde teve pouca votação. Exemplo aos políticos que somem ao ganhar a eleição.

PELA DESAPROVAÇÃO

O Procurador Regional Eleitoral, Fernando Piazenski, opinou pela desaprovação das contas do deputado eleito Marcus Cavalcante (PTB). O TRE-AC tem sido duro neste tipo de análise.

FORA DO MUNDO

Depois da vitória a deputada federal eleita com a maior votação, Mara Rocha (PSDB), simplesmente, desligou o celular ou não atende porque não quer. Começou mal.

IMPASSE NA SEGURANÇA

Até ontem havia um impasse sobre quem será indicado para a secretaria de Segurança e se esta indicação seria feita pelo vice-governador Major Rocha, que tinha voltado atrás na decisão de apontar nomes. Nome, só após as curtas férias do Gladson Cameli em New York.

PONTOS DE ESTRANGULAMENTO

Saúde e Segurança são dois pontos de estrangulamento em qualquer governo. O governante que pretender ficar bem perante a população tem que deixar as duas pastas funcionando.

SEM RECEBER

Os médicos e enfermeiros do Hospital do Juruá continuam atendendo apenas os casos de urgência e estavam mantendo até ontem a greve geral, não receberam o pagamento de outubro.

TERRA

Na visão de um técnico do atual governo e que conhece a fundo as finanças estaduais, o governador eleito Gladson Cameli vai pegar um Estado de terra arrasada, com o caixa zerado e um déficit na Previdência do qual não há como escapar ao não ser pagar mensalmente.

GRANDE INTERROGAÇÃO

Nestes poucos dias que faltam para o fim do governo há entre os comissionados que foram demitidos uma interrogação, se receberão ou não até o fim de dezembros suas indenizações.

PRIORIDADE É 13º

A prioridade dentro do governo continua sendo pagar novembro, dezembro e 13º.

RESTANTE DA DEGOLA

No final de novembro deverão ser demitidos todos os demais ocupantes de cargos de confiança do governo, só ficando os secretários e os servidores que são do quadro efetivo.

SEM DIFICULDADE

O futuro governador não terá dificuldade em compor uma base parlamentar na Assembléia Legislativa com 20 deputados. E sem muito esforço para aprovar os seus projetos.

OPOSIÇÃO MINORITÁRIA

Oposição mesmo para valer só por parte dos deputados do PT e do PCdoB.

CARA QUEBRADA

Os que esperavam que, o presidente Jair Bolsonaro seria um elefante em uma casa de louças, quebraram a cara, com a montagem de um ministério pautado na competência. Sempre disse que era asnice pensar que um presidente, em um Estado de Direito, podia pisar nas leis e fazer o que quiser. Só os idiotas radicais e as porraloucas do PT, pregaram o contrário na campanha.

SEGUNDO MANDATO É CRUEL

Jair Bolsonaro tinha como pauta de campanha acabar com a reeleição. Espera-se que não tenha esquecido. O segundo mandato é cruel. Exemplos: Marcus Alexandre e o atual governador não fizeram um mal primeiro mandato, mas naufragaram no segundo mandato. Marcus deixou a cidade arrasada de buracos e o governador vai sair com alta impopularidade.

PACOTE DE MUDANÇAS

A prefeita Socorro Neri deverá anunciar hoje pela manhã numa coletiva uma Reforma Administrativa e que tem como principal objetivo enxugar a máquina municipal. Em tempo de crise o gestor não pode ter o luxo de bancar afilhados de políticos recebendo sem trabalhar.

A QUEM INTERESSAR POSSA

A rua principal do Jardim Tropical virou um ramal. E dos mal conservados. A cada buraco um xingamento do motorista. A rua era antes toda asfaltada, o DEPASA passou e destruiu tudo. E todos pensam que o responsável pela rua destroçada é a prefeitura de Rio Branco.

NÃO PODE EXIGIR?

A prefeitura não pode exigir que, onde o DEPASA esburacar o asfalto, que refaça com qualidade?

PASSEIO E NADA MAIS

As viagens dos vereadores para fora do Estado, de preferência para cidades à beira-mar, não acrescentam nada que possa trazer algum benefício a Rio Branco. São gastos supérfluos.

NÃO CONSIGO ENTENDER

A prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, tem curso superior, tem por obrigação de conhecer o mínimo de como gerir uma prefeitura. Por isso não consigo entender com caiu numa roubada de pagar uma empresa de vigilância sem esta prestar serviços, como foi denunciado.

VAI SER COBRADO PELA FALA

Ao grosso modo o Conselheiro do TCE, Antonio Malheiros, que será o grande consultor do próximo governo, o Posto Ypiranga, para ser agradável, disse que o Estado se encontra às mil maravilhas na questão fiscal. Será cobrado pela afirmação temerária, quando o Estado não puder realizar uma obra. Quem leu a sua entrevista e não conhece a realidade do Acre, com o governo devendo a Deus e ao mundo, obras paradas e empresas estatais falidas, deve ter pensado que, o Gladson Cameli vai receber uma gaveta cheia de dinheiro e que poderá construir a qualquer momento a obra que bem entender. Nada deve ser mais medido na política do que a palavra proferida. O Malheiros esqueceu esta máxima.