Palmeiras sem mundial, mas campeão, Weverton da Baixada e a acreanidade (já?) esquecida

Sabem quanto entendo de futebol?

“Nadas de pitibiriba”, como diriam os antigos. Mas nada é nada mesmo. Nada. Zero.

Já de acreanidades sobrevivo bem. Ao menos deveria… E vendo a foto do goleiro Weverton “vestido” com a bandeira acreana na partida de domingo contra o Vasco – confesso que só vi a foto segunda depois do meio dia – não há como não dizer que devíamos ficar super orgulhosos por sua vitória.

Mas parece que não ficamos. E se ficamos não demonstramos.

Olho as redes sociais e lamento que tenha havido tão pouco destaque, inclusive na imprensa local, ao título inédito do campeão brasileiro que é acreano. Salvou-nos a última matéria (minúscula) do jornal da TV Acre de ontem, que assisti enquanto escrevia a coluna.

Também não vi nada nos perfis dos políticos que até um mês atrás amavam mil vezes mais Santa Rosa do Purus que Paris, e gostavam mais de baixaria que qualquer iguaria de restaurante com três Michelin para chamarem de suas.

Enfim…

Ele, o Weverton, é acreano lá da Baixada, parece ser gente boa, nos leva com ele por onde vai e merecia um pouco mais de atenção da turma do ziriguidum performático local. Afinal, amam mais o Acre que nós tudinho, ou pelo menos gritam aos quatro cantos que amam…

E, veja bem, essa é apenas minha opinião de acreana que não entende de futebol, mas sabe umas duas coisas de orgulho da terra onde nasci e vivo, graças a Deus.

E não é bairrismo, não é.

É esse sentimento de pertença que carrego comigo desde pequena e que me faz sempre desejar que mais e mais acreanos brilhem onde quer que estejam. E que nunca nos falte a acreanidade. Afinal estamos mudando de governo e não de naturalidade. Pelo menos eu acho, né? Vai saber…

Bom dia!!!

Prefeita Socorro Neri com a Procuradora-Chefe da Procuradoria do Município de Rio Branco, Raquel Eline Albuquerque, durante evento no Tribunal de Contas do Estado do Acre.

Razô

Não sei quem foi o arquiteto ou a empresa responsável pelo novo Araujo do Aviário, mas parabéns pelo trabalho. Ficou bonito e funcional. Destaque para a adega de vinhos. Apenas maravilhosa.

Papai Noel

Das coisas que achei bem legal no novo Araújo do Aviário: o espaço para o Papai Noel. Uma pena que não tenha igual nos demais supermercados. Crianças amam Papai Noel.

Toque

Do pouco que conheço do trabalho da empresária Nazaré Araújo, esposa de um dos sócios da rede de supermercados Araújo, sei que tem um pouco do toque dela na loja. Isso é bem legal. Hoje passamos muito tempo fazendo compras. Um ambiente agradável e com as coisas gostosas que amamos faz muita diferença.

Islei Vidon, empresária do setor da moda é uma das pessoas mais alegres que conheço, já está pronta para o Ano Novo e cheia de novidades para quem vai aproveitar a data comemorando com os amigos.

Réveillon e posse

Não podemos esquecer que este ano o Réveillon engata a posse do novo governador e seus secretários. Quem vai aos dois eventos – o governador vai, hein! -, precisa cuidar em garantir os trajes das duas festas com antecedência.

Escolas Noturnas I

O encerramento das atividades nas Escolas Noturnas da Jocum Rio Branco deste ano está marcado para o próximo dia sete de dezembro, na sede do Tropical, com uma noite de hambúrguer e Pollo Broaster (frango frito), alem de refrigerante e suco a vontade!

Escolas Noturnas II

No encerramento não será cobrado ingresso e sim uma oferta voluntária e todo dinheiro arrecadado através dessa oferta voluntária será direcionado às viagem de final de ano dos obreiros que trabalham nas Escolas Noturnas. Vale a pena participar!

Bruna Guedes, em clima de Natal Alegria e companhia, faz pose de blogueira fashion na nova loja da VLG, que passou por ampla reforma e está bem mais confortável.