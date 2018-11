Governo tenta, mas não consegue convencer ninguém de que o Estado tem saúde financeira

Ninguém acredita na saúde financeira do Acre, apesar das constantes tentativas do governo de Sebastião Viana para convencer a opinião pública e a população de que o Estado apresentou crescimento em receita a partir de investimentos, embora tenha sérios problema com a previdência.

Nesta segunda-feira, 26, ao informar que o Estado investiu nos últimos anos R$ 4, 6 bilhões, Sebastião Viana recebeu críticas de internautas em sua página no Facebook.

A postagem de Viana foi acompanhada do compartilhamento de uma matéria da Agência de Notícias do Acre que diz que o Estado promoveu investimentos em diversos setores e tem nota positiva no Tesouro Nacional.

“Esses investimentos possibilitaram ao Acre crescimento da receita, em um resultado nominal de R$ 3,94 bilhões em 2010 para R$ 6,6 bilhões em 2018, isto em um período de crise financeira nacional”, disse Viana, para logo em seguida ser criticado.

“E o dinheiro do Acre Previdência, o senhor investiu o de mesmo? Deixe de falácia senhor governador”, perguntou Juscelino Gomes.

“Que mentira descabida e deslavada…”, disse Guilherme Mazzeto.

Semana passada, o conselheiro Antônio Malheiros, do Tribunal de Contas do Estado, informou que a dívida do Acre é de R$ 3, 9 bilhões e o que mais preocupa é a atual situação da previdência estadual.

