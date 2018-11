Divulgado a lista dos estudantes sorteados para o Colégio Militar

O comércio “bombou” nesta sexta-feira, dia 23, durante a Black Friday, dia em que o comércio oferece produtos a preços mais baixos e com promoções que agradam e cabem no bolso dos consumidores. E não foi diferente em Rio Branco, onde populares ficaram horas na fila para pagar o que tanto queriam.

Copos, chocolate, produtos de higiene pessoal ou brinquedos. Tudo na cesta para não perder sequer um produto em promoção que fosse do interesse da clientela. O dinheiro, quase sempre na mão, e com uma calculadora, os consumidores faziam as contas para não pegar mais do que podiam pagar. Cena difícil de se ver.

Assim fez a fisioterapeuta Ana Maria Neves, de 42 anos. “Eu tenho aqui uma listinha do que tinha internet em promoção, e aí eu vim na loja. Lá tinha que pagar frete, mas como tem aqui, eu já aproveitei para vir. Mas no lugar do frete tá o chão de fila para pagar. Mas ainda assim vale a pena comprar hoje”, classifica.

A estudante de Nutrição, Nalzira Andrade, de 23 anos, conta que aguarda todos os anos a Black Friday para comprar equipamentos eletrônicos. Dessa vez, ela comprou um televisor de 32 polegadas para o quarto. “Eu estava juntando uma grana e resolvi comprar logo. Todo ano junto para comprar mais barato”, comenta.

Mesmo com os preços baixos, ainda tem gente que reclama por conta das filas. A falta de paciência também fez com que a Eliana Santos, professora, deixasse tudo para trás e desistisse de levar as caixas de chocolate que entregaria aos alunos no fim de ano. “As caixas estavam R$ 4,50, e eu vim comprar. Acabei deixando lá, porque ia demorar muito”, conta.

O que é a Black Friday

Esse é um termo em inglês, e significa Sexta Feira Negra. É a sexta feira depois do dia de Ação de Graças, ou Thanksgiving em inglês. Este termo teve origem nos Estados Unidos, e é um dia especial porque as lojas fazem grandes descontos, e por isso muitas pessoas compram presentes para o Natal.