Combate à Dengue: Prefeitura de Rio Branco intensifica ações

A Semana Nacional de Combate ao Aedes nos estados e municípios começou nesta segunda, 26, e segue até sexta, 30. A população de todo o país está convocada para unir esforços no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, zika e chikungunya.

Em Rio Branco, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) antecipou a campanha com o fortalecimento das ações desde o dia 15 de outubro. O trabalho é feito pela SEMSA em conjunto com a Secretaria de Serviços Urbanos (SEMSUR) e parceiros.

A SEMSA atua com as visitas em domicílios, fazendo orientação, detecção e eliminação de focos do mosquito. As atividades são realizadas junto às escolas, Unidades de Saúde, órgãos públicos e privados, associações, entre outros. O objetivo é mobilizar a sociedade civil organizada e a população em geral no sentido de alertar e conscientizar acerca dos riscos da Dengue, Zika e Chikungunya, e sobre as medidas de prevenção com a eliminação dos focos do mosquito. Mais de 90% dos focos são encontrados dentro dos domicílios

A SEMSUR se junta à luta com a limpeza, roço e capina das ruas e retirar o entulho dos bairros, acabando com locais de acúmulo de água, que servem como criadouros do mosquito.

O Dia D (30/11) de combate ao Aedes, com a realização de mutirões de limpeza em todos os espaços, incluindo os órgãos públicos fecha a programação da a Semana Nacional de Combate ao Aedes, mas equipes da SEMSA e SEMSUR continuarão mobilizadas para a prevenção e combate à dengue em Rio Branco.

Este slideshow necessita de JavaScript.