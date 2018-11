Sine oferta 19 vagas de emprego para Rio Branco nesta segunda-feira (26); veja lista

O nível do rio Acre em Rio Branco registrou 6, 70 metros na manhã desta segunda-feira, 26, após as chuvas dos últimos dias. Neste domingo, 25, o rio estava com 6, 63 metros. Ou seja, de ontem para hoje o manancial subiu seis centímetros.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, coronel George Santos, informa que a tendência é de que o nível do manancial continue subindo, já que há previsão de chuvas fortes para os próximos dias.

“As previsões indicam chuvas para os próximos dias. No sábado tivemos chuvas significativas no Alto Acre, com acumulados de mais de 100 mm em Brasiléia. Na região do Peru ocorreram chuva muito fortes. Em Rio Branco, a tendência é de elevação, pois Xapuri e o Riozinho do Rola, juntamente com o Espalha, estão subindo”, avisa.