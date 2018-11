Jéssica Sales se mobiliza e libera R$ 900 mil para Cruzeiro do Sul

A deputada Jéssica Sales (MDB-AC) como sempre, muito envolvida em liberar recursos de emendas e extras para Cruzeiro do Sul anunciou nesta semana o pagamento de R$ 900 mil para obras importantes no município.

Através da Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, Cruzeiro do Sul recebeu R$ 770 mil, provenientes de emendas ao orçamento de 2018 para a compra de um trator de esteira e uma caminhonete que servirão para apoiar os agricultores na produção. Foi um compromisso da deputada Jéssica Sales com Francisco Chagas e João Todo Feio, presidente e vice-presidente do Sindicato dos Produtores Rurais.

“Sou uma parlamentar de trabalho itinerante, visito com frequência a área rural, as comunidades ribeirinhas e, devido a proximidade conheço as dificuldades. Sei o quanto é sacrificante para as famílias de pequenos agricultores sobreviverem da produção, muitos, ainda de forma artesanal. Poderem contar com um trator para auxiliar no preparo da terra para o plantio, de uma caminhonete para apoio no transporte de insumos e produção leve é muito importante para eles. Mais um compromisso meu que se concretiza “– afirma Jéssica Sales.

A emedebista frisou a importância de promover o fortalecimento da agricultura familiar, sobretudo nas regiões onde as áreas produtivas são dispersas e as comunidades sobrevivem de forma mais isolada.

Outra importante obra em andamento é o Centro de Referência de Assistência Social – CREAS, que recebeu recentemente o reforço de mais R$ 90 mil referente a terceira parcela do convenio.

Jéssica Sales conseguiu no Ministério do Turismo o pagamento da primeira parcela das obras de revitalização do Igarapé Preto, cujo valor é de R$ 11 mil e da nova rodoviária de Cruzeiro do Sul, que soma R$ 30 mil, valores considerados muito abaixo do total dos contratos, que é na ordem de R$ 1 milhão cada.

De acordo com a norma que rege os contratos de repasses firmados com o Governo Federal para obras desse porte, os pagamentos são liberados mediante as medições do que foi executado pela empresa contratada e apresentada à mandatária Caixa Econômica Federal. Se as medições são baixas ou inexistentes, não há o que a parlamentar possa fazer para a liberação de um financeiro maior.

“É fundamental que as empresas contratadas estabeleçam um ritmo mais acelerado às obras, de forma que possibilite viabilizar a transferência de maior volume de recursos ao município” – disse a parlamentar.