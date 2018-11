Horóscopo do dia 26 de novembro

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Suas relações sentimentais funcionarão com um semáforo que ligará ou desligará dependendo de alguns comentários maliciosos ou totalmente direcionados para provocar uma reação sua. Você pode ir do verde para o vermelho em poucos segundos sem passar pela cor amarelo. Essa é geralmente a grandeza de um signo como o seu, no qual é tudo ou nada. Dinheiro & Trabalho: É o momento de entrar em ação, aumentando os ganhos e fazendo investimentos prudentes: é hora de estabelecer as bases para o seu futuro, assim como você sempre sonhou. Uma notícia muito boa chegará àqueles que estão esperando por um emprego e trará novas brechas que lhes permitirão viver com mais harmonia.

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você vai aproveitar este dia para esclarecer alguns problemas pendentes com a pessoa que ama. Não vai discutir com seu parceiro, mas conseguirá tocar em assuntos que vêm perturbando o relacionamento de vocês há algum tempo. Essa conversa servirá para fortalecer o vínculo entre vocês e irá a ajudá-los a consolidar o relacionamento. Dinheiro & Trabalho: Seria oportuno não fazer empréstimos de dinheiro, não criar dívidas e

ficar de olho no saldo disponível. Seja prudente, estão previstos gastos que não estavam no orçamento. Os do primeiro decanato notarão uma melhoria notável no ambiente profissional, o diálogo será mais aberto com seus superiores e conseguirão transmitir o seu espírito vencedor.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você sente que seu relacionamento entrou em um patamar devido à monotonia da rotina. Ama seu parceiro e não quer perdê-lo, mas ao mesmo tempo não sabe o que deve fazer para mudar essa situação. Um amigo lhe dará bons conselhos e você decidirá implementá-los. Proporá ao seu parceiro mudanças no relacionamento e ele fará tudo de sua parte, porém o experimento não dará bons resultados. As estrelas aconselham você a deixar o futuro de vocês nas mãos do tempo. Dinheiro & Trabalho: Hoje você vai se sentir sufocado e terá vontade de ser livre: novas ideias surgirão em sua mente. Tente ser paciente e peça ajuda ao seu chefe. As estrelas parecem ser particularmente positivas com os que nasceram no terceiro decanato, que têm grandes oportunidades para ter ingressos extras.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Há algo que está afetando negativamente seu temperamento, mas que você se recusa a reconhecer. Desde algum tempo tem sido muito agressivo e irascível com seu parceiro. Tudo o que ele faz te incomoda e o culpa por tudo de ruim que acontece com você. Seu parceiro não está disposto a suportar essa situação por muito mais tempo. Se não mudar a sua atitude, o fim do seu relacionamento pode chegar. Dinheiro & Trabalho: Você precisará de atenção e concentração para evitar jogar fora as belas oportunidades que serão apresentadas. As estrelas recomendam ter paciência. Quem estiver procurando um novo emprego, deve programar os projetos para o futuro próximo, para encontrar um trabalho que o satisfaça e lhes dê um estímulo criativo.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você tende a se proteger muito e mais quando se trata de qualquer problema sentimental. Hoje será cauteloso, não usará nenhuma palavra fora do lugar ou carinho que esteja longe da zona de segurança que você criou. Ninguém mais deve se preocupar com seu relacionamento, é algo particular e que, por nada no mundo, você vai querer compartilhar para que falem sobre isso. Dinheiro & Trabalho: Tudo continuará favoravelmente para você, os ingressos aumentarão, e terá a possibilidade de gastar em coisas que foram adiadas por muito tempo, sem danificar seus recursos. Se nasceu no segundo decanato, será muito objetivo e dará uma imagem de responsabilidade e solidez no gerenciamento de suas tarefas.

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Adicionar um pouco mais de amor à receita que envolve seus relacionamentos pode ser uma coisa maravilhosa para você hoje. Parece que o sexto sentido estará funcionando perfeitamente, vai poder perceber sentimentos a quilômetros de distância. Se vê alguém que ama, e precisa de um abraço, vai mover o céu e a terra até que o consiga dar. Para você pode não haver limites, apenas muito desejo de amar. Dinheiro & Trabalho: Você terá um espírito de colaboração muito profundo que lhe permitirá fazer um bom trabalho de equipe que aumentará não só os lucros, mas também a autoestima. Se você trabalha em equipe, ficará um pouco nervoso e correrá o risco de ter uma pequena discussão com seus colegas ou colaboradores. As estrelas aconselham a evitá-la.

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você tem um conceito de relacionamento sentimental que pode ultrapassar todas as estatísticas. Há momentos em que precisa colocar os pés no chão, porque pode ser muito difícil entender que você faz parte de um casal. Um ser que voa livre a maior parte do tempo, ter que estar perto de outra pessoa por obrigação é algo que pode sufocá-lo muito. Trate de mudar. Dinheiro & Trabalho: Aproveite o que as estrelas lhe dizem, não hesite no trabalho para não perder uma grande oportunidade de crescimento. Hoje, muitos jovens que esperam por uma ocupação podem encontrar uma boa oportunidade, talvez não relacionada à sua especialização, mas que será muito atraente.

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Polos opostos tendem a se atrair, mesmo que não tenham possibilidade de ficarem juntos no futuro. No primeiro momento da paixão, você geralmente se sente atingido por uma série de elementos que podem levá-lo completamente à deriva. Pode querer ter esse alguém ao seu lado, mas nunca será capaz de obter aquela conexão de compreensão que realmente precisa. Dinheiro & Trabalho: As estrelas tornam você particularmente brilhante e rico de ideias interessantes. Não perca nenhuma ocasião e você terá a chance de ter sucesso. Os nascidos no segundo decanato terão que lidar com um companheiro invejoso, mas não devem ter medo: o progresso que os seus superiores esperam, já está em suas mãos!

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O encaixe perfeito de dois seres que acabaram de se conhecer é difícil. É sempre mais provável que você tenha que fazer alguns pequenos ajustes com a ajuda de alguém que realmente o entende. Dois corações que se entendam de uma maneira especial enquanto se movem juntos é um dos seus objetivos a curto prazo. Para conseguir isso, você deve chegar mais perto e dar o primeiro passo. Dinheiro & Trabalho: Os frutos desta jornada serão de ouro. Momentos favoráveis esperam por você também para compras importantes (meios de transporte, ferramentas de trabalho). As estrelas sugerem aos mais jovens que ponham em evidência seus dons naturais de inteligência, mostrando-se, entre outras coisas, mais determinados e seguros para obter o sucesso desejado.

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Seu relacionamento é sólido e forte. Você tem um futuro brilhante com a pessoa que ama. No entanto, deve controlar seu temperamento um pouco para que a convivência diária seja mais fácil. Não faça afirmações tolas ao seu parceiro e cuide do modo como pede as coisas. Seu relacionamento tem muito amor, mas para amar tem que cuidar disso através dos pequenos detalhes. Evite discussões sobre coisas sem importância. Dinheiro & Trabalho: As estrelas de hoje não se apresentam nada positivas. Nos negócios, aconselha-se ter a máxima prudência. Evite despesas, especialmente se forem arriscadas e adie qualquer tipo de contrato. Os nascidos no primeiro decanato poderão ter uma surpresa agradável, são previstos novos acordos profissionais.

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Pense bem se é conveniente deixar que os conflitos continuem a crescer sem lhe dar uma solução, especialmente no seu relacionamento. Procure ser mais ativo e tente que não se prolonguem por muito tempo. Somente com uma boa comunicação e altas doses de diplomacia vocês sairão do atoleiro em que entraram podendo encerrar de vez a ferida que este conflito causou. Isso os ajudará no futuro a não cometerem o mesmo erro. Dinheiro & Trabalho: Dada a óbvia atitude invejosa de um colega de trabalho, não deve reagir de maneira turbulenta, para que possa esclarecer as razões de sua hostilidade. Se você trabalha como dependente, aceitará trabalho extra e ganhará a estima dos chefes e colegas podendo aumentar seus ganhos e subir de posição.

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você tem uma maneira de mudar de opinião em menos de 30 segundos, o que pode fazer com que a pessoa que compartilha sua vida fique totalmente perdida. Muito do seu charme está em ser imprevisível e, certamente, foi uma das razões pelas quais chamou a atenção do seu parceiro na época, e era porque nem sempre continuava na mesma linha. As mudanças são atraentes e assustadoras. Dinheiro & Trabalho: Você terá a oportunidade de demonstrar seu valor e se tornar uma pessoa indispensável em seu trabalho. Evite fazer promessas que não possa cumprir. Se você é do primeiro decanato, deve evitar a malícia e a arrogância para não ficar mal perante os outros. Tente conter seu instinto e espere o momento certo.

Simpatia do dia | Simpatia da gratidão e dos desejos durante 7 dias

Aproximadamente 80% da energia ativada em um ritual vem da nossa mente em comunhão com o momento cósmico presente em um determinado momento e os 20% restantes são complementados por alguns materiais que ajudam na concentração de energias. A mente é composta de duas partes: a consciente e a subconsciente, a consciente tem a ver com a realização das coisas, o aqui e agora, a ação do pensar, e o subconsciente é a substância onde está registrado o que pensamos, o que vemos, o que sentimos, ou seja, onde existem nossas lembranças, é a memória do nosso tempo . O que permanece gravado no subconsciente, bom ou ruim, muito provavelmente se torna uma realidade. É por isso que é importante concentrar e registrar em nosso subconsciente o que queremos que floresça ou se torne realidade. É muito importante sempre manter nossos desejos em segredo, porque se outras pessoas começam a opinar sobre o que queremos, elas começam a registrar suas ideias em nosso subconsciente, o que pode afetar o desdobramento dele. É sempre muito importante manter uma atitude de fé no que fazemos, no que desejamos e no que sonhamos, porque uma ideia negativa de descrença pode ser registrada no subconsciente e estragar o que havíamos gravado anteriormente.