Coordenador do projeto “Fato ou Fake” é o convidado do 9º Prêmio de Jornalismo

Em 2018, o Prêmio de Jornalismo do Ministério Público tem como proposta estimular a divulgação de conteúdos jornalísticos privilegiando a temática de segurança pública e direitos humanos, associados à promoção da Justiça. Diante de um cenário em que a violência vem sendo debatida pela população e pelas autoridades, o MPAC tem interesse em mostrar sua ampla atuação na defesa da vida, entendendo que a segurança pública implica uma série de questões que dizem respeito tanto ao combate à criminalidade quanto à preservação dos direitos fundamentais.

O convidado dessa 9ª edição do prêmio é o jornalista Thiago Reis, coordenador de um dos núcleos de dados, fact-checking e projetos especiais no G1, o portal de notícias da Globo. Entre os projetos que coordenou recentemente estão o ‘Monitor da Violência’ e o ‘Fato ou Fake’. Reis é jornalista formado pela PUC-SP, com pós em Cinema Documentário pela FGV. Trabalhou como repórter, chefe de reportagem e editor-assistente no jornal Folha de S.Paulo. Já venceu, o Data Journalism Awards, o prêmio AMB, o prêmio MPT e o prêmio Andifes. Teve menções honrosas no prêmio Vladimir Herzog e no prêmio Excelência Jornalística, da Sociedade Interamericana de Imprensa.

“Muito importante essa preocupação da organização em, além de reconhecer e congratular as peças jornalísticas participantes do prêmio, promover o debate em torno de trabalhos já realizados, especialmente no que diz respeito à temática da segurança pública e dos direitos humanos”, destacou o jornalista.

Consolidado na cultura acreana e reconhecido em âmbito nacional, o Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) tornou-se referência no relacionamento com a imprensa, e é considerado uma importante iniciativa na difusão da cidadania e transparência pública.

Desde 2010, o prêmio vem estimulando e reconhecendo o trabalho de profissionais e acadêmicos da área de comunicação, envolvendo a mídia como parceira para se chegar à opinião pública, e como difusora de informações para esclarecer o cidadão sobre a função social do Ministério Público.

