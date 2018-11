Cheia do Rio Juruá já deixa quase 1 mil moradores sem anergia elétrica

Servidores das 27 superintendências regionais do Trabalho espalhadas pelo país celebram hoje (26) os 88 anos Ministério do Trabalho. O órgão foi criado em 26 de novembro de 1930, como uma das primeiras iniciativas do governo de Getúlio Vargas.

Em mensagem pelo aniversário da pasta, Mello lembrou que, em 1943, o ministério coordenou a edição da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, “contendo a mais profunda e avançada inovação legislativa nas relações do capital e trabalho” e, desde então, vem promovendo a harmonização das relações do trabalho e a proteção do trabalhador. Só nos oito primeiros meses do ano, as ações de fiscalizações de normas trabalhistas e de segurança e saúde no trabalho levaram ao resgate de 508 trabalhadores em condições análogas às de escravo.

“No tempo, a base institucional do mundo do trabalho ampliou-se, com a Justiça especializada do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Agora vemos com alegria e esperança um Ministério do Trabalho fortalecido por inúmeras iniciativas a favor do Brasil”, disse.

Entre as iniciativas, o ministro destacou ainda o consignado com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para o trabalhador; a Escola do Trabalhador, com cursos à distância; o conselho e o Fórum Nacional de Microcrédito; a regulamentação da Lei de Imigração e a normatização da profissão dos músicos e artistas; além dos investimentos com recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT) e do FGTS, que, nos últimos dez anos, lançou na economia R$ 1,235 trilhão.

Em Brasília, os servidores participaram de uma missa campal na área externa do edifício-sede do ministério, na Esplanada dos Ministérios. Como parte das comemorações, hoje à tarde, Mello entrega a Medalha da Ordem do Mérito do Trabalho Getúlio Vargas aos servidores do ministério agraciados no grau de Cavaleiro. Na última sexta-feira (23), também houve a entrega de menção elogiosa aos servidores que se destacaram pelo desempenho em suas atividades.

Até a criação do Ministério do Trabalho, os assuntos relacionados ao mundo do trabalho eram tratados pelo Ministério da Agricultura.