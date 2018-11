Rio Juruá ultrapassa cota de alerta e duas famílias de Cruzeiro do Sul ficam desabrigadas

A tradicional Black Friday deveria terminar na sexta-feira (23/11), mas a boa notícia é que as companhias aéreas que operam no Acre decidiram encerrar as promoções somente na manhã de segunda-feira (26/11). Além das passagens aéreas promocionais, os hotéis estão oferecendo descontos de até 50%. Nos voos do Rio Branco para Cruzeiro do Sul os bilhetes de ida e volta podem ser comprados nesta Black Friday por R$ 291, valor que já está com as taxas de embarques incluídas.

De Cruzeiro do Sul para Rio Branco os bilhetes de ida e volta também podem ser comprados por R$ 291. Por esse mesmo valor é possível garantir as passagens aéreas de ida e volta de Rio Branco para Porto Velho por R$ 291. Todos esses exemplos estão com as taxas de embarques incluídas e os voos são diretos, operados pela Gol. Cada trecho (ida ou volta), sem as taxas incluídas, custa apenas R$ 97,93 nos voos de Cruzeiro do Sul e Rio Branco, conforme mostra a imagem ao lado.

Os outros destaques são as passagens de ida e volta de Rio Branco para o Rio de Janeiro vendidas por R$ 623. Os bilhetes de ida e volta de Rio Branco para São Paulo podem ser comprados por R$ 666. Quem pretende viajar para Manaus encontra passagens por R$ 789,28. Todos esses exemplos estão com as taxas de embarques incluídas. A promoção da Black Friday vale para viagens entre fevereiro e junho de 2019 (confira regras da promoção no final), mas para outras datas é possível garantir descontos. Todos as passsagens podem ser adquiridas em até em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito.

REGRAS DA PROMOÇÃO: As ofertas estão disponíveis para viagens entre 4 de fevereiro e 28 de junho de 2019, exceto nos feriados deste período. Os preços citados neste texto estão com as taxas de embarques incluídas e o número de assentos promocionais é limitado. Por isso, os preços podem sofrer alterações quando você for pesquisar. A compra das passagens poderá ser feita até às 8 horas de segunda-feira (26/11).

FONTE: TUDO VIAGEM