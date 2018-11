Alan Rick diz que Mais Médicos financiava ditadura cubana e que trabalha para acreanos serem aproveitados no programa

O ex-reitor da Ufac, professor Carlito Cavalcante, revelou em entrevista no Bar do Vaz, nesta quarta feira, 7, que não é candidato ao cargo de secretario de educação no futuro governo de Gladson Cameli. Também disse que não indica ninguém ao cargo, mas foi muito taxativo ao afirmar que “também não aceita a indicação do professor Minoru Kinpara”. Carlitinho, um dos autores do Plano de Governo de Gladson, disse que não entra num avião se não tiver a certeza de que vai chegar no destino que comprou a passagem, ao justificar que “a gestão Gladson vai ser bem-sucedida”. Ele defende o diálogo e garante que a equipe de transição do novo governador sabe a realidade sobre a real situação do Estado. Para Carlitinho, a palavra chave é economizar. Veja a entrevista.