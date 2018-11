Placas com padrão Mercosul devem ser implantadas em dezembro no Acre

O conselho diretor e gestores do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) participaram nesta semana de vistoria técnica em uma empresa estampadora de placas veiculares de Rio Branco, para autorizar a confecção no modelo Mercosul.

Segundo a diretora-geral do Detran/AC, Shirley Torres, no Acre 15 empresas solicitaram o credenciamento para a confecção das placas e todas devem passar pela vistoria técnica do órgão de trânsito.

“O próximo passo agora é encaminhar o atestado de capacidade técnica ao Contran [Conselho Nacional de Trânsito], que regulamenta a produção das placas de identificação dos veículos brasileiros no padrão dos países do Mercosul”, afirma Shirley.

As novas placas são revestidas com película retrorrefletiva e têm fundo branco com margem superior azul. Além de estampar a bandeira brasileira com o símbolo do Mercosul, o novo modelo apresenta sete caracteres alfanúmericos e também o Quick Response Code (QRCode) e número de ID único, para coibir fraudes e substituir o lacre, além do brasão do município.

A previsão do Detran/AC é de que no próximo mês de dezembro as novas placas sejam implementadas nos casos de primeiro emplacamento, transferência de propriedade, transferência de município e alterações de categoria. Para os veículos já emplacados, a troca será opcional.

Segundo Carlos Alberto, proprietário da empresa vistoriada, a definição de preços será acertada com os fornecedores que produzem a chapa. “Nós ainda não temos o valor exato da nova placa porque o fabricante da matéria-prima não nos repassou o preço, porém, deve ser mais alto do que o das antigas placas.”