Viagem Dr. Baba de solidariedade acontecerá no mês de janeiro

O deputado estadual e médico Jenilson Leite, visitou o município de Jordão para discutir a logística da viagem da ação de saúde humanitária, que é uma homenagem póstuma ao médico Rosaldo Firmino Aguiar, o Baba. O evento já tinha sido planejado entre o deputado e o homenageado- que teve sua ceifada no dia 27 de outubro por três homens, na cidade de Feijó.

Quando em vida, o médico Rosaldo Aguiar (o Dr. Baba) construiu um barco hospitalar em homenagem ao seu pai, o seringueiro Raimundo Ferreira, para atender os ribeirinhos que vivem às margens dos rios da regional do Tarauacá/Envira. Dentre as ações de saúde que vinha ser realizada, Dr. Baba, Dr. Jenilson e mais dois colegas de profissão tinham planejado “o médico da família no seu seringal”- que seria a primeira ação humanitária de saúde para atender a população do alto rio Tarauacá, que é o percurso fluvial entre as cidades de Tarauacá e Jordão.

O evento estava programado para o mês de janeiro de 2019. Cuja data será mantida pelo parlamentar. “O Dr. Baba vinha realizando essas ações de saúde, na qual eu participei de todas e tínhamos planejado esta viagem para atender os moradores de Jordão. Infelizmente, ele não poderá participar pelo ocorrido, mas eu me comprometi em realizar esta ação de saúde e mudamos o nome para lhe homenagear”, pondera o parlamentar e médico.

No município de Jordão, o deputado discutiu o com prefeito Élson Farias (PCdoB) a contrapartida da prefeitura para auxiliar na ação. Além disso, Jenilson disse que espera contar com a colaboração de toda à sociedade, principalmente dos profissionais da área de saúde, ressaltando que será de grande valia a participação de pessoas que trabalhem na área desportista e jurídica nessa viagem. “Estou mobilizando à sociedade para juntos fazermos essa bonita homenagem ao médico e amigo Dr. Baba, que em vida não mediu esforços para ajudar o próximo. Pensando nisso criamos um grupo de WhatsApp (068999771626) para que as pessoas entre e se insira no projeto”.

Ainda no município de Jordão, o deputado aproveitou para visitar a comunidade local, conversou com o povo e agradeceu pelos mais de setecentos votos que teve na cidade. O parlamentar também se reuniu com os trabalhadores de saúde do Hospital da Família, na qual constatou que tem uma ambulância quebrada e vai encaminhar um ofício a Sesacre para que tome às providências e concerte.

Interessados em participar voluntariamente ou fazer doações de material de apoio, falar no zap 999771626 ou 9948-7795

Áreas:

– Médica

– Enfermagem

– Odonto

– Técnico enfermagem

– Jurídica

– Assistência social

– Esporte e cultura

– Recriação