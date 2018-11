URGENTE: horas antes de anuncio de secretariado, Rocha decide romper com Gladson Cameli

O vice-governador Major Rocha colocou água na cerveja da comemoração do anúncio da equipe do primeiro escalão do governo Gladson Cameli, que acontecerá nesta tarde de sexta-feira. Rocha comunicou ao governador eleito que não mais indicará ninguém para ocupar os cargos no sistema de segurança. A notícia caiu como bomba no arraial do futuro governo. A notícia que já corria desde a noite de ontem foi confirmada ao BLOG DO CRICA pelo deputado Luiz Gonzaga (PSDB). “É verdade, ele abriu mão de qualquer indicação”, afirmou seu aliado.

O BLOG também teve confirmação de dentro de assessores mais próximos de Cameli da decisão do Rocha. Fala-se em vários motivos para a tomada de decisão inesperada. Uma é de que o Procurador João Pires teria desistido de assumir a secretaria de Segurança por sentir que não teria todo o apoio que precisaria para comandar o espinhoso cargo.

Fala-se que estaria também no pacote de descontentamento do Rocha o fato do governador eleito Gladson Cameli não deixar o DETRAN sob a órbita da Segurança e ter feito a indicação de um filho do seu tio, o falecido deputado Rezende Lima, o administrador Anderson Lima, para ser o novo diretor do órgão.

Outro tempero neste prato apimentado é que haveria também um mágoa da mais votada deputada federal do Acre, Mara Rocha (PSDB), que pretendia indicar um nome para a Produção. Por conta de todos os impasses não será anunciado hoje nenhum nome para o sistema de segurança, Meio-Ambiente e SEAPROF, apenas as secretarias mais técnicas. Foi tentado por várias vezes um contato com o vice-governador Major Rocha, mas todos os seus celulares estavam desligados, assim como os dos seus assessores.

Aos mais próximos o vice-governador eleito teria dito que não pretende comparecer na posse, tendo em vista a relação de desconfiança que passou a existir entre ele [Rocha] e Gladson.